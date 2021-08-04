Рак печени: на какие ранние симптомы обратить внимание, чтобы не пропустить болезнь

Только 20% больных первичным раком печени диагностируются на ранней стадии, когда есть приличные шансы на излечение. Однако симптоматика заболевания сложно различима в начале развития рака, но специалисты Cancer Research UK все же выделили некоторые из них. В первую очередь признаком рака печени эксперты назвали необъяснимое резкое похудение более чем на 10% веса тела.

Кроме того, пожелтевшая кожа и склеры должны тоже насторожить. При этом можно обнаружить и потемнение мочи, а стул, наоборот, становится светлее. В добавок многие жалуются на кожный зуд и недомогание. Также обратите внимание: не увеличивается ли ваш живот в размере? С ростом опухоли печень становится больше, соответственно, и растет живот.