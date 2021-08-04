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Рак печени: на какие ранние симптомы обратить внимание, чтобы не пропустить болезнь

Риск возникновения онкологических заболеваний зависит от различных факторов, вроде генов, возраста, образа жизни и окружающей среды. Так, рак печени появляется, когда клетки органа изменяют свою ДНК и в результате выходят из-под контроля, в конечном итоге образуя опухоль. Об этом сообщили в онлайн-издании «Медик Форум». Специалисты утверждают, что пока неизвестны причины развития данного вида онкологии.
Рак печени: на какие ранние симптомы обратить внимание, чтобы не пропустить болезнь

Только 20% больных первичным раком печени диагностируются на ранней стадии, когда есть приличные шансы на излечение. Однако симптоматика заболевания сложно различима в начале развития рака, но специалисты Cancer Research UK все же выделили некоторые из них. В первую очередь признаком рака печени эксперты назвали необъяснимое резкое похудение более чем на 10% веса тела.

Кроме того, пожелтевшая кожа и склеры должны тоже насторожить. При этом можно обнаружить и потемнение мочи, а стул, наоборот, становится светлее. В добавок многие жалуются на кожный зуд и недомогание. Также обратите внимание: не увеличивается ли ваш живот в размере? С ростом опухоли печень становится больше, соответственно, и растет живот.

Фото: freepik.com

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