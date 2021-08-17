Рак кишечника молодеет: какие симптомы укажут на онкологию в ранней стадии
По словам Зои Уильямс, чтобы вовремя диагностировать рак кишечника, необходимо обращать внимание на предупреждающие признаки. В первую очередь на патологию указывают нарушения в работе кишечника и пищеварения в целом. Кроме того у заболевания существует пять специфических симптомов:
- ректальное кровотечение или кровь в стуле,
- стойкие и необъяснимые изменения в привычках кишечника,
- необъяснимая потеря веса,
- сильная усталость без понятной причины,
- боль или уплотнение в животе.
Врач уточнила, что наличие данных симптомов не обязательно будет говорить об онкологии, однако, если вы наблюдаете сразу несколько признаков, лучше обратиться к врачу и исключить все риски для здоровья.
Плюс ко всему опухоль может блокировать кишечник, вследствие чего возникает ощущение дискомфорта, переполненности в животе, вздутия или тошноты. Также могут появиться проблемы при опорожнении кишечника или выведении газов, если это невозможно, необходима помощь специалиста. Об этом сообщили в «Медик Форум».
Фото: freepik.com
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