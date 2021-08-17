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Рак кишечника молодеет: какие симптомы укажут на онкологию в ранней стадии

Британский врач Зои Уильямс рассказал, что рак кишечника способен развиться у любого человека вне зависимости от возраста, даже у молодых. При этом большей половине людей не диагностируют данное заболевание вовремя, до тех пор пока оно не распространилось и на другие органы. Хотя стоит заметить, ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на выздоровление, если выявить рак на первой стадии вероятность спеха возрастает до 90%.
Рак кишечника молодеет: какие симптомы укажут на онкологию в ранней стадии

По словам Зои Уильямс, чтобы вовремя диагностировать рак кишечника, необходимо обращать внимание на предупреждающие признаки. В первую очередь на патологию указывают нарушения в работе кишечника и пищеварения в целом. Кроме того у заболевания существует пять специфических симптомов:

  • ректальное кровотечение или кровь в стуле,
  • стойкие и необъяснимые изменения в привычках кишечника,
  • необъяснимая потеря веса,
  • сильная усталость без понятной причины,
  • боль или уплотнение в животе.

Врач уточнила, что наличие данных симптомов не обязательно будет говорить об онкологии, однако, если вы наблюдаете сразу несколько признаков, лучше обратиться к врачу и исключить все риски для здоровья.

Плюс ко всему опухоль может блокировать кишечник, вследствие чего возникает ощущение дискомфорта, переполненности в животе, вздутия или тошноты. Также могут появиться проблемы при опорожнении кишечника или выведении газов, если это невозможно, необходима помощь специалиста. Об этом сообщили в «Медик Форум».

Фото: freepik.com

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