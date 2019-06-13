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Радостная экзальтация после родов может стать началом тяжелой депрессии

Женщина рассказала о тяжелой борьбе с послеродовой депрессией. Все началось со слишком сильной энергичности и приподнятого экзальтированного настроения, а потом перешло в бредовые мысли, госпитализацию и мысли о самоубийстве.

Она всегда боялась сойти с ума и после рождения сына сделала это — на BBC News опубликован рассказ об англичанке Джен Уайт и ее борьбе с тяжелой послеродовой депрессией.

Джен Уайт боялась сойти с ума с подросткового возраста. Когда ей было 15, ее 18-летняя сестра внезапно заболела шизофренией, хотя случаев психических заболеваний в семье до этого не было. С тех пор Джен многие годы жила в страхе сойти с ума. К 30 с небольшим она постепенно справилась с этим тревожным ожиданием. Однако все произошло, как в ее страшных снах, когда она родила своего первого сына в 36 лет.

На тот момент Джен с мужем переехала в Австралию. Первые дни после родов она была в приподнятом настроении. И когда она поняла, что вопреки опасениям, у нее нет послеродовой депрессии, она почувствовала прилив энергии и счастливое начало новой жизни. Она была очень активной и деятельной, постоянно находилась в радостном возбуждении, у нее было больше энергии, чем у других молодых мам. Однако на одной из мамских встреч другие участники обратили внимание на ее неестественное возбуждение и порекомендовали ее мужу обратиться к специалистам.

Джен прописали успокоительные, но ситуация становилась все хуже: ее начали посещать бредовые мысли. Например, что на самом деле она Кэмерон Диас, которая приехала в Австралию, чтобы тайно родить ребенка. Она бродила ночами не в силах уснуть от разного рода навязчивых идей. И вместе с периодами эйфории теперь появилась и раздражительность, которая выливалась в изнуряющие ссоры с мужем. Когда однажды она чуть не сбросилась с лестницы, муж понял, что ей необходима госпитализация, чтобы она не навредила себе или ребенку.

Примерно через неделю ее уже выписали. Но после маниакального периода бреда пришла депрессия. В эти моменты Джен было настолько невыносимо переносить свое состояние, что она часто думала о самоубийстве, но только мысли о близких не давали ей совершить этот шаг. Лечение было долгим и изнуряющим. Но благодаря лечению и поддержке мужа ей удалось выздороветь. Сейчас их сыну 7 лет, и Джен не планирует второго ребенка, чтобы свести к минимуму вероятность повтора депрессии.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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