Ради спасения двойни врач 30 километров нес роженицу до ближайшего госпиталя

Беременную несли на носилках порядка восьми часов. Поселок, в котором она живет, считается труднодоступным для транспорта - он туда попросту не ходит.

Молодой врач прибыл в горную деревню совсем с другой целью - местным детям необходимо было сделать прививки от полиомиелита. Увидев, что другой пациентке нужна срочная помощь - у нее уже началось кровотечение, роды обещали быть сложными, - Радхешьям Джена и его ассистенты приняли решение нести будущую мать на носилках до ближайшего госпиталя. В этом им также помогали родственники женщины, сообщает Newsflare.

Спустя восемь часов истекающую кровью роженицу доставили в госпиталь. Врачам удалось спасти лишь одного ее малыша - второй родился мертвым. В данный момент здоровью матери ничего не угрожает.