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Ученые доказали, что работа по ночам не влияет на риск развития рака молочной железы

Британские ученые проанализировали данные более 100 000 женщин и пришли к выводу, что давнее убеждение о вреде ночных рабочих смен оказалось ошибочным.

В Британском журнале рака опубликованы данные, после которых сотни тысяч женщин, вынужденных работать в ночную смену, теперь вздохнут свободно, сообщает британское издание Daily Mail.

Ученые из Института исследования рака в Лондоне в течение десятилетия отслеживали более 100 000 женщин. Исследование, которое считается крупнейшим в своем роде, показало, что у одной из 50 женщин развился рак молочной железы.

Тем не менее, он не нашел доказательств того, что женщины, которые регулярно работали в ночные смены, сталкиваются с большим риском заболеть.

Орган, являющийся частью Всемирной организации здравоохранения, в 2007 году пришел к выводу, что сменная работа, которая нарушает цикл сна, была «вероятно канцерогенной». Возможная связь между воздействием электрического света ночью и повышенным риском рака молочной железы впервые была предложена более 30 лет назад. Боялись, что сменная работа может нарушить работу внутренних часов организма, подавляя уровень гормона сна мелатонина и повышая уровень эстрогена.

Тем не менее, доказательства были неубедительными, и недавние исследования показали, что, в конце концов, не может быть никакого влияния на риск рака молочной железы.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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