QR-коды в транспорте и возвращение на удаленку: последние новости о COVID-19 в Москве
Напомним, на прошлой неделе объявили о возможности проезда в общественном транспорте только по QR-коду. Однако, как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на данный момент такие ограничения не обсуждаются. «На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения», — сказала Ракова в эфире «Первого канала» по поводу цифрового пропуска в транспорте, фитнес-клубах и парикмахерских.
С сегодняшнего дня организации Москвы должны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников за исключением полностью вакцинированных. «Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы: перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы не менее 30% работников», — сообщается в указе, опубликованном на сайте мэра Москвы. Обязательному переводу также подлежат лица старше 65 лет и граждане, имеющие хронические заболевания. Еще одним исключением стали сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования организаций.
Фото: freepik.com
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