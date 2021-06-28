QR-коды в транспорте и возвращение на удаленку: последние новости о COVID-19 в Москве

Напомним, на прошлой неделе объявили о возможности проезда в общественном транспорте только по QR-коду. Однако, как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на данный момент такие ограничения не обсуждаются. «На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения», — сказала Ракова в эфире «Первого канала» по поводу цифрового пропуска в транспорте, фитнес-клубах и парикмахерских.