Пять дочек и один сыночек: женщина родила одновременно шестерых детей

Дети появились на свет в Страсбурге, в родильном доме Hautepierre, для этого потребовалась команда из 30 врачей. Они родились крошечные всего за 4 минуты после начала кесарева сечения – весом от 630 до 730 граммов. Малышам теперь предстоит долгий этап развития в неонатальной реанимации, где они проведут несколько месяцев под наблюдением врачей. Отмечается, что у их мама чувствует себя хорошо и у нее уже есть 2 старших детей.

Врачи-акушеры-гинекологи отмечают, что появление на свет шестерняшек хоть и редкость ситуации и трудность родов, но не самый сложный процесс. Гораздо труднее будет проходить реабилитация новорожденных младенцев, потому что 630 граммов – критически маленький вес для ребенка, кроме того, возможно отставание в развитии и даже врожденные патологии.

Фото: pixabay

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