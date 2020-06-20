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Путин считает, что в борьбе с коронавирусом регионам нужно равняться на Москву

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Президент России Владимир Путин

Фото: Globallookpress/© Kremlin Pool

Президент выразил мнение, что опыт столичных медиков поможет справиться с опасной болезнью на всей территории страны.

«Нам нужно додавить, задавить эту инфекцию в регионах, - отметил глава государства. - Мы имеем в виду опыт Москвы и исходим из того, что это удастся сделать эффективно в самое ближайшее время. В Москве серьезно на спад все идет, а в некоторых регионах еще сохраняется в достаточно острой фазе», - заключил Владимир Путин.

Президент отметил, что Россия выгодно отличается от других стран в вопросе лечения коронавируса. «Широкая возможность использования коечного фонда, имеющегося в стране, дает возможность на первых этапах болезни максимальное количество больных госпитализировать», - подчеркнул глава государства. Также он отметил, что несмотря на уменьшение количества больных в столице, койки для пациентов с COVID-19 убирать не будут, чтобы на всякий случай сохранить запас мест.

Первые случаи заболевания коронавирусом COVID-19 были выявлены в конце декабря 2019 года в городе Ухане провинции Хубэй центрального Китая.

С начала пандемии в России зафиксировано более 500 тысяч случаев заболевания: больше всего - в Москве, где по официальной статистике коронавирус был диагностирован у 212 тысяч человек. Сегодня количество новых случаев заражения постепенно снижается.

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

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