Путин считает, что в борьбе с коронавирусом регионам нужно равняться на Москву

Президент отметил, что Россия выгодно отличается от других стран в вопросе лечения коронавируса. «Широкая возможность использования коечного фонда, имеющегося в стране, дает возможность на первых этапах болезни максимальное количество больных госпитализировать», - подчеркнул глава государства. Также он отметил, что несмотря на уменьшение количества больных в столице, койки для пациентов с COVID-19 убирать не будут, чтобы на всякий случай сохранить запас мест.

Первые случаи заболевания коронавирусом COVID-19 были выявлены в конце декабря 2019 года в городе Ухане провинции Хубэй центрального Китая.

С начала пандемии в России зафиксировано более 500 тысяч случаев заболевания: больше всего - в Москве, где по официальной статистике коронавирус был диагностирован у 212 тысяч человек. Сегодня количество новых случаев заражения постепенно снижается.