Пушистые врачи: как домашние животные влияют на человека

Также считается, что домашние любимцы оказывают психологическую поддержку. «Когда происходит контакт между людьми и животными, за очень короткое время устанавливается особая связь. Это, по сути, химическая реакция <...>, человек получит бескорыстную поддержку в любой ситуации», — объяснил доктор медицинских наук, врач и исследователь американского Национального института клинического здравоохранения в Бетесде Энн Бергер. В результате чего даже возможно побороть депрессию. Об этом свидетельствуют исследования ученых из Толедо, которые выяснили, что через год после появления питомца люди, страдающие данным расстройством, наблюдают значительное уменьшение проявлений этого недуга.

Кроме того, когда мы гладим собаку или кошку, в крови падает уровень кортизола — гормона стресса и вырабатывается больше окситоцина, так называемого гормона счастья, вызывающего чувство удовлетворения жизнью. Еще у людей с домашними питомцами более высокая самооценка, отметили ученые из университетов Майами и Сент-Луиса.

Однако это не все положительные стороны. Как сообщает Мetronews, животные благоприятно влияют на качество сна своего хозяина, если спят рядом с ними, а детям прививают чувство ответственности, снижают агрессию. К тому же на прогулке с собакой возможно завести новые знакомства. «Вы можете попросту подойти к другому человеку с собакой и обсудить с ним условия ухода за питомцем, да просто рассказать какой-нибудь анекдот в тему», — предложил Энн Бергер.