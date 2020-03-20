Психологи выяснили, кто чаще из супругов виноват в распаде семьи

По мнению экспертов, которые наблюдали за десятками пар в состоянии развода, именно девушки чаще всего становятся инициаторами и виновницами распада семей. Потому что способны увести мужчину из дружеской пары. А вот большинство мужчин, уверяют исследователи, соблюдают определенный кодекс чести и в большинстве случаев не будут покушаться на возлюбленную друга. Они смогут перебороть свои чувства и отойти в сторону.

Американские психологи считают, что мужчины крайне редко уводят девушек у своих друзей, так как клеймо предателя для многих недопустимо. Дружба имеет для парней большее значение, нежели для женщин. Не отсюда ли растут корни утверждения о том, что женской дружбы не бывает?

Исследователи приходят к подобным выводам не первый раз, несколько лет назад они уже проводили подобное наблюдение. Спустя время их выводы не изменились. При этом многие женщины с психологами не согласятся, заверив, что мужчины гораздо чаще изменяют. Просто для них это далеко не всегда повод для развода.

Тем временем специалисты фиксируют возросшее количество разводов в китайском Ухане, который стал печально известен благодаря развитию пандемии коронавируса. Психологи связывают это с карантином: людям приходиться куда больше времени проводить вместе - такую проверку на прочность проходят не все.