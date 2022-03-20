Психологи рассказали, почему вредно делить продукты на плохие и хорошие
Не стоит давить на детей в выборе продуктов и аргументировать его последствиями для внешнего вида или чужого мнения. Главное — позитивная мотивация. «Поговорите обо всем, что необходимо вашему организму для здоровья, и о том, как сбалансированное питание способствует этому», — сказала Гаммер Metro.
Психолог предупредила, что разделение продуктов на хорошие и плохие потенциально опасно. Из-за этого у ребенка могут сформироваться нездоровые отношения с едой: став более самостоятельным, он может начать объедаться тем, что запрещали родители.
Также психолог не одобрила использование вредной пищи в качестве поощрения. Доктор Грин подчеркнула, что жесткий контроль за питанием ребенка может вызвать у него тревогу и испортить отношения с родителями.
Оба эксперта подчеркнули, что важным аспектом воспитания является поиск компромиссов. Этот же навык поможет детям, став старше, самостоятельно сбалансировать свое питание.
«Моделируйте позитивный образ тела. Все мы знаем, что маленькие дети подобны губке, они впитывают информацию и отношение окружающих их людей», — заключили специалисты.
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