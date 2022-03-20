Психологи рассказали, почему вредно делить продукты на плохие и хорошие

Также психолог не одобрила использование вредной пищи в качестве поощрения. Доктор Грин подчеркнула, что жесткий контроль за питанием ребенка может вызвать у него тревогу и испортить отношения с родителями.

Оба эксперта подчеркнули, что важным аспектом воспитания является поиск компромиссов. Этот же навык поможет детям, став старше, самостоятельно сбалансировать свое питание.

«Моделируйте позитивный образ тела. Все мы знаем, что маленькие дети подобны губке, они впитывают информацию и отношение окружающих их людей», — заключили специалисты.

Фото и видео: Pexels, PassionVideo