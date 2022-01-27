Психолог заявил, что иногда страдать полезно — и почему нам это по душе

Кроме того, страдания дают нам гораздо большее, чем просто наслаждение. Например, люди, которые бегают марафоны, многие месяцы ежедневно тренируются по несколько часов. Их ноги и все тело ноют от напряжения, они вынуждены тренироваться в любое время года и даже в самую неприятную погоду. Но когда человек пробегает марафон и добирается до финиша, то он чувствует не просто удовольствие, а удовлетворение.