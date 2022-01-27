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Психолог заявил, что иногда страдать полезно — и почему нам это по душе

Здоровый человек испытывает весь спектр эмоций. Ему может быть грустно, радостно. Он ощущает гнев или даже злость. Чувство тоски и печали тоже находят местечко в человеческой душе, но есть отдельная категория людей, которые обычно подвергаются осуждению, — страдальцы. У нас хорошие новости — страдать и испытывать боль полезно.
Психолог заявил, что иногда страдать полезно — и почему нам это по душе

Одна из философских теорий гласит, что в основе человеческой природы лежит гедонизм: мы готовы на страдания только тогда, когда в будущем есть возможность получить удовольствие и наслаждение. С таким утверждением согласны не все. Психолог и профессор Йельского университета Пол Блум написал колонку для The Guardian. В ней автор разбивает теорию гедонизма и объясняет: людям в целом нравится страдать. И ожидание наслаждений тут ни при чем. Давайте разбираться!

Профессор утверждает, что человек ищет не конкретно негативные эмоции, а смысл и цель существования. Глобальные вопросы сами по себе рождают тревогу, страх, беспокойство и другие эмоции.

«Существует множество научных доказательств, свидетельствующих о наличии такой связи. Люди, которые говорят, что их жизнь наполнена смыслом, чаще сообщают о беспокойстве, чем те, кто говорит, что они счастливы», — объясняет профессор Блум.

Кроме того, страдания дают нам гораздо большее, чем просто наслаждение. Например, люди, которые бегают марафоны, многие месяцы ежедневно тренируются по несколько часов. Их ноги и все тело ноют от напряжения, они вынуждены тренироваться в любое время года и даже в самую неприятную погоду. Но когда человек пробегает марафон и добирается до финиша, то он чувствует не просто удовольствие, а удовлетворение.

«Страдания и боль отвлекают нас от тревоги, помогают нам развиваться и показывают, насколько мы сильны. В итоге не только положительные, но и неприятные эмоции могут приносить моральное удовлетворение», — объясняет Пол Блум.

Фото: Pexels

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