Психолог заявил, что иногда страдать полезно — и почему нам это по душе
Одна из философских теорий гласит, что в основе человеческой природы лежит гедонизм: мы готовы на страдания только тогда, когда в будущем есть возможность получить удовольствие и наслаждение. С таким утверждением согласны не все. Психолог и профессор Йельского университета Пол Блум написал колонку для The Guardian. В ней автор разбивает теорию гедонизма и объясняет: людям в целом нравится страдать. И ожидание наслаждений тут ни при чем. Давайте разбираться!
Профессор утверждает, что человек ищет не конкретно негативные эмоции, а смысл и цель существования. Глобальные вопросы сами по себе рождают тревогу, страх, беспокойство и другие эмоции.
«Существует множество научных доказательств, свидетельствующих о наличии такой связи. Люди, которые говорят, что их жизнь наполнена смыслом, чаще сообщают о беспокойстве, чем те, кто говорит, что они счастливы», — объясняет профессор Блум.
Кроме того, страдания дают нам гораздо большее, чем просто наслаждение. Например, люди, которые бегают марафоны, многие месяцы ежедневно тренируются по несколько часов. Их ноги и все тело ноют от напряжения, они вынуждены тренироваться в любое время года и даже в самую неприятную погоду. Но когда человек пробегает марафон и добирается до финиша, то он чувствует не просто удовольствие, а удовлетворение.
«Страдания и боль отвлекают нас от тревоги, помогают нам развиваться и показывают, насколько мы сильны. В итоге не только положительные, но и неприятные эмоции могут приносить моральное удовлетворение», — объясняет Пол Блум.
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