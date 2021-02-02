Психолог раскрыл первые признаки смертельной болезни мозга
По его словам, если человек часто забывает, где находятся знакомые ему места, надо обратиться к специалисту. При этом пациент также не может вспомнить нужные слова или вставляет их в речь не по назначению.
Эксперт считает, что социальная активность пенсионеров говорит о психическом здоровье. Зберовский добавил, что если пожилой человек активно спорит с молодыми людьми или критикует, то это хороший признак.
По данным радио Sputnik, по мнению психолога, стоит насторожиться, если пенсионер постоянно переспрашивает и забывает ответы собеседника. Этот признак свойственен второму этапу развития болезни.
Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип деменции, состояния, при котором головной мозг перестает выполнять свои функции должным образом. Она несет проблемы с памятью, мышлением и поведением.
На ранней стадии симптомы деменции могут быть минимальными, но по мере того, как болезнь оказывает все большее влияние на мозг, они ухудшаются. Скорость, с которой болезнь прогрессирует, индивидуальна для каждого, но средняя продолжительность жизни после установления диагноза составляет восемь лет.
Фото: pixabay.com
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