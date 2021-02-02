Психолог раскрыл первые признаки смертельной болезни мозга

По его словам, если человек часто забывает, где находятся знакомые ему места, надо обратиться к специалисту. При этом пациент также не может вспомнить нужные слова или вставляет их в речь не по назначению.

Эксперт считает, что социальная активность пенсионеров говорит о психическом здоровье. Зберовский добавил, что если пожилой человек активно спорит с молодыми людьми или критикует, то это хороший признак.