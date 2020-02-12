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Психолог посоветовала девушкам не строить больших планов на День святого Валентина

По мнению психотерапевта, грядущий праздник не спасет отношения, в которых уже есть конфликт.

Нередко один из партнеров возлагает большие надежды на День святого Валентина, чтобы попытаться преодолеть царящий в паре кризис. Но в данном случае велика вероятность не оправдать собственные надежды. Подарок в виде цветов или торта вряд ли спасет ситуацию. От кризиса лучше не бежать, а определить всю его глубину. Таким мнением с ИА «Столица» поделилась член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

Поэтому если все не очень хорошо, приглашение на ужин и доверительный разговор по душам (если оба к этому готовы) могут пойти на пользу. А вот дежурный обмен презентами точно нет, предупреждает психолог. По ее словам, для тех влюбленных, у кого все хорошо, День святого Валентина - это лишний повод признаться в любви и провести вечер друг с другом. Особенно если ваш роман начался недавно. Пары со стажем зачастую не считают нужным каким-то особенным образом отмечать 14 февраля.

Психолог также предостерегла романтичных девушек от лишних ожиданий в этот день. Не факт, что ваш молодой человек готовит что-то грандиозное. Проще заранее продумать сценарий, обсудить с ним, как вы хотите провести вечер.

«Молодые девушки часто придумывают определенные идеалы и сильно расстраиваются, если праздник складывается не по их сценарию», - заключила Юлия Челышева.

Тем временем российские интернет-магазины отмечают, что продажи романтического белья в преддверии Дня святого Валентина возросли в несколько раз.

Фото: vostock-photo

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