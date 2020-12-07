Психолог перечислила привычки, которые россияне приобрели за время пандемии

По ее словам, жители страны стали больше времени уделять семье. Многие уехали за город к старшим родственникам. Таким образом, они стали чаще видеться с бабушками и дедушками. Люди начали активнее путешествовать по своей стране, развивая внутренний туризм.

Специалист считает, что коронавирус отбил у сограждан привычку ходить на работу больными, так как раньше сотрудники предпочитали «болеть на ногах».