Психолог перечислила привычки, которые россияне приобрели за время пандемии
По ее словам, жители страны стали больше времени уделять семье. Многие уехали за город к старшим родственникам. Таким образом, они стали чаще видеться с бабушками и дедушками. Люди начали активнее путешествовать по своей стране, развивая внутренний туризм.
Специалист считает, что коронавирус отбил у сограждан привычку ходить на работу больными, так как раньше сотрудники предпочитали «болеть на ногах».
Как пишет ТАСС, психолог напомнила, что из-за удаленной работы люди стали чаще высыпаться: у них появился лишний час времени, который они раньше уделяли сборам и дороге.
Но, кроме положительных, были и негативные изменения. «Не все умеют в течение дня заниматься детьми, кроме того, многие в это же время работают, - уточнила психолог. - В итоге родители в растерянности, а дети плохо себя ведут». Кроме того, россияне чаще заказывают еду в ресторанах, пробуют новое, а это - всегда лишние траты. «Многие теперь тратят больше 100 тысяч рублей и даже больше в месяц на питание в ресторанах», - добавила Пояркова.
Фото: pixabay.com
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