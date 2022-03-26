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Психолог перечислила главные признаки материнской депрессии

В России по статистике небольших авторских исследований, частота послеродовой депрессии — от 10 до 20%. Общей статистики не ведется. Сами молодые мамы, как правило, не обращаются за врачебной помощью, игнорируя депрессивные симптомы или стыдясь их.
Психолог перечислила главные признаки материнской депрессии

«Депрессия до сих пор рассматривается многими людьми как признак изъяна характера, волевой слабости, эмоциональной нестабильности, а в случае с деторождением — еще и признаком эгоцентризма и недостатка любви к ребенку»— поясняет психолог, доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Екатерина Огарева.

У большинства женщин с послеродовой депрессией наблюдается постоянная усталость, раздражительность. Нередко состояние глубокой печали и опустошенности, плаксивость. Многие испытывают чувство отстраненности от семьи, друзей, привычных приятных занятий.

Также у женщин с послеродовой депрессией наблюдается сильная озабоченность и беспокойство о ребенке, страх навредить ему. Либо, напротив, холодность и отсутствие интереса к новорожденному.

Симптомы развиваются в течение первых нескольких недель после родов и могут длиться до шести месяцев. В отдельных случаях, симптомы могут развиться за несколько месяцев до родов.

Послеродовая депрессия негативно влияет на характер отношений мамы с ребенком, ухудшая качество эмоционального контакта и заботы, что может иметь «долгоиграющие» последствия: нарушения сна, развитие депрессивности, расстройства внимания, повышенная возбудимости ребенка в будущем.

К факторам возникновения депрессии после родов относят наличие в истории депрессивных эпизодов, черепно-мозговых травм, сильный стресс на этапах беременности, родов, отсутствие поддержки со стороны близких, партнера.

Хорошей профилактикой послеродовой депрессии могут быть специальные курсы подготовки к родам, они способствуют снижению тревожности за счет того, что избавляют от необходимости встречи с огромным потоком противоречивой информации. У вас уже есть готовые «алгоритмы» и схемы действий в типичных ситуациях.

«Это может случиться с любой женщиной, мамой. Факторов возникновения депрессии слишком много, чтобы назвать и искоренить их разом. И, к сожалению, это далеко не всегда тот случай, когда можно “потерпеть и скоро пройдет” — послеродовая депрессия может сохраняться месяцами» — рассказал психолог изданию «Доктор Питер»

Фото и видео: PassionVideo; Pexels.com

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