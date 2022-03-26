Психолог перечислила главные признаки материнской депрессии
«Депрессия до сих пор рассматривается многими людьми как признак изъяна характера, волевой слабости, эмоциональной нестабильности, а в случае с деторождением — еще и признаком эгоцентризма и недостатка любви к ребенку»— поясняет психолог, доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Екатерина Огарева.
У большинства женщин с послеродовой депрессией наблюдается постоянная усталость, раздражительность. Нередко состояние глубокой печали и опустошенности, плаксивость. Многие испытывают чувство отстраненности от семьи, друзей, привычных приятных занятий.
Также у женщин с послеродовой депрессией наблюдается сильная озабоченность и беспокойство о ребенке, страх навредить ему. Либо, напротив, холодность и отсутствие интереса к новорожденному.
Симптомы развиваются в течение первых нескольких недель после родов и могут длиться до шести месяцев. В отдельных случаях, симптомы могут развиться за несколько месяцев до родов.
Послеродовая депрессия негативно влияет на характер отношений мамы с ребенком, ухудшая качество эмоционального контакта и заботы, что может иметь «долгоиграющие» последствия: нарушения сна, развитие депрессивности, расстройства внимания, повышенная возбудимости ребенка в будущем.
К факторам возникновения депрессии после родов относят наличие в истории депрессивных эпизодов, черепно-мозговых травм, сильный стресс на этапах беременности, родов, отсутствие поддержки со стороны близких, партнера.
Хорошей профилактикой послеродовой депрессии могут быть специальные курсы подготовки к родам, они способствуют снижению тревожности за счет того, что избавляют от необходимости встречи с огромным потоком противоречивой информации. У вас уже есть готовые «алгоритмы» и схемы действий в типичных ситуациях.
«Это может случиться с любой женщиной, мамой. Факторов возникновения депрессии слишком много, чтобы назвать и искоренить их разом. И, к сожалению, это далеко не всегда тот случай, когда можно “потерпеть и скоро пройдет” — послеродовая депрессия может сохраняться месяцами» — рассказал психолог изданию «Доктор Питер»
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