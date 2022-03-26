Психолог перечислила главные признаки материнской депрессии

«Депрессия до сих пор рассматривается многими людьми как признак изъяна характера, волевой слабости, эмоциональной нестабильности, а в случае с деторождением — еще и признаком эгоцентризма и недостатка любви к ребенку»— поясняет психолог, доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Екатерина Огарева.

У большинства женщин с послеродовой депрессией наблюдается постоянная усталость, раздражительность. Нередко состояние глубокой печали и опустошенности, плаксивость. Многие испытывают чувство отстраненности от семьи, друзей, привычных приятных занятий.

Также у женщин с послеродовой депрессией наблюдается сильная озабоченность и беспокойство о ребенке, страх навредить ему. Либо, напротив, холодность и отсутствие интереса к новорожденному.