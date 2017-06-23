МВД призывает обезопасить детей от родителей с серьезными психическими отклонениями, сообщает «Интерфакс».

В рамках действующего законодательства, граждане, признанные недееспособными, не могут исполнять родительских обязанностей. Но дело в том, что не всякий, состоящий на контроле у психиатров, признается недееспособным в установленном порядке. Конфликт законов: медицинские учреждения обязаны сохранять врачебную тайну – а значит, не могут сообщать органам Опеки о больных, состоящих на учете.

МВД предложило ограничивать в родительских правах потенциально опасных родителей, или, по крайней мере, сообщать органам опеки о том, что дети живут в семье, где их жизнь находится под угрозой. Авторы инициативы уверены в необходимости такой меры из-за печальной статистики: только за первые пять месяцев этого года жертвами насилия со стороны больных родителей стали 10 детей, 8 из которых погибли.

МВД предлагает, во-первых, сделать обязательным информирование органов опеки об опасных психических заболеваниях родителей, а во-вторых, внести изменения в Семейный кодекс – признать "социальную опасность лица вследствие его психического заболевания" основанием для лишения родительских прав.

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