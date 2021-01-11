Психиатры назвали причину новогодней депрессии у россиян

В период длинных «каникул» люди остаются один на один с внутренними проблемами. Новицкий призвал россиян не «вымучивать из себя чувство праздника», а просто расслабиться и потакать своим маленьким желаниям.

Врач советует устроить «эмоциональный детокс» людям с накопившимися подавленными эмоциями. Например, можно выплеснуть злость. Его коллега, психиатр-нарколог Михаил Тетюшкин, рекомендует быть к себе и близким более внимательными. Если вы чувствуете себя некомфортно, для начала стоит узнать, болезнь ли это уже или просто такая реакция на 2020 год, который для многих был неудачным. Если депрессия затянулась, обязательно нужно прибегнуть к помощи специалиста. Как пишет РБК, самолечение и соблюдение норм здорового образа жизни в такой ситуации вряд ли помогут.