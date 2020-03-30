passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Прожившие в браке 65 лет пенсионеры умерли в один день из-за коронавируса

Печальной новостью поделился один из их внуков.

Историю своих бабушки и дедушки Стивен Нэш из Чикаго рассказал в соцсетях. Супруги, прожившие в браке 65 лет и воспитавшие шестерых детей и восемнадцать внуков, умерли в один день. В тот день, когда в Калифорнии и Нью-Йорке был зафиксирован всплеск смертности от новой коронавирусной инфекции. Тысячи людей признают, что чувствуют беспокойство и тревогу, читая новости о все новых летальных исходах. Стивен поделился снимком дорогих его сердцу людей и призвал всех почаще обнимать близких, пишет The Mirror.

«За последние 24 часа я потерял дедушку и бабушку из-за Ковид-19. Жизнь приходит так быстро. Обнимите своих близких покрепче», - написал американец.

По статистике, пожилые в разных странах мира находятся в зоне повышенного риска. Люди старше 80 лет чаще умирают от коронавируса. Врачи связывают это с тем, что у большинства подобных пациентов ослаблен иммунитет и имеется ряд хронических заболеваний. При этом люди моложе сорока лет тоже все чаще попадают в больницу с коронавирусной инфекцией и нередко болезнь и у них принимает тяжелые формы.

Напомним, по данным на 30 марта подтверждено 1534 случая заражения коронавирусом. 64 человека выздоровели. Такие цифры приводит Роспотребнадзор.

Фото: Global Look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!