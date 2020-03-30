Прожившие в браке 65 лет пенсионеры умерли в один день из-за коронавируса

Историю своих бабушки и дедушки Стивен Нэш из Чикаго рассказал в соцсетях. Супруги, прожившие в браке 65 лет и воспитавшие шестерых детей и восемнадцать внуков, умерли в один день. В тот день, когда в Калифорнии и Нью-Йорке был зафиксирован всплеск смертности от новой коронавирусной инфекции. Тысячи людей признают, что чувствуют беспокойство и тревогу, читая новости о все новых летальных исходах. Стивен поделился снимком дорогих его сердцу людей и призвал всех почаще обнимать близких, пишет The Mirror.

«За последние 24 часа я потерял дедушку и бабушку из-за Ковид-19. Жизнь приходит так быстро. Обнимите своих близких покрепче», - написал американец.