Прожившие в браке 65 лет пенсионеры умерли в один день из-за коронавируса
Историю своих бабушки и дедушки Стивен Нэш из Чикаго рассказал в соцсетях. Супруги, прожившие в браке 65 лет и воспитавшие шестерых детей и восемнадцать внуков, умерли в один день. В тот день, когда в Калифорнии и Нью-Йорке был зафиксирован всплеск смертности от новой коронавирусной инфекции. Тысячи людей признают, что чувствуют беспокойство и тревогу, читая новости о все новых летальных исходах. Стивен поделился снимком дорогих его сердцу людей и призвал всех почаще обнимать близких, пишет The Mirror.
«За последние 24 часа я потерял дедушку и бабушку из-за Ковид-19. Жизнь приходит так быстро. Обнимите своих близких покрепче», - написал американец.
Two beautiful souls that loved each other through 65+yrs of marriage, 6 kids, 18 grandkids, and an enduring relationship with Christ. RIP Bea and Papa pic.twitter.com/3xYzmQjiCa— Steven Nash (@nashsteviej) March 25, 2020
По статистике, пожилые в разных странах мира находятся в зоне повышенного риска. Люди старше 80 лет чаще умирают от коронавируса. Врачи связывают это с тем, что у большинства подобных пациентов ослаблен иммунитет и имеется ряд хронических заболеваний. При этом люди моложе сорока лет тоже все чаще попадают в больницу с коронавирусной инфекцией и нередко болезнь и у них принимает тяжелые формы.
Напомним, по данным на 30 марта подтверждено 1534 случая заражения коронавирусом. 64 человека выздоровели. Такие цифры приводит Роспотребнадзор.
Фото: Global Look press
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