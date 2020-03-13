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Прожившие в браке 60 лет супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа

Сын не смог попрощаться с родителями из-за карантина.

Мужчине было 86 лет, его супруге - 82 года. Они прожили в браке 60 лет. Причиной смерти стал коронавирус. Пара пожилых итальянцев провели дома девять дней - с температурой 39 градусов. В выходные супругов госпитализировали, но помочь им не смогли - они умерли во вторник утром с разницей в два часа.

По словам их безутешного сына Луки, родители частенько ссорились, но затем непременно мирились. В семье кипели итальянские страсти, что не мешало им любить друг друга. Мужчина поделился воспоминаниями о родителях у себя на странице в соцсети.

Печально, что сын Лука не смог попрощаться с родителями - в целях угрозы заражения его к ним не пустили. Сейчас он и его супруга помещены в карантин.

Напомним, в италии зафиксировано наибольшее количество заразившихся коронавирусом: в больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Только за минувшие сутки, 12 марта, сообщается о 200 умерших. В стране карантин: школы закрыты, все массовые мероприятия отменены, большинство жителей работают из дома.

Общее число заразившихся по всему миру приближается к 130 000 человек.

_Фото и видео: GlobalLookPress

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