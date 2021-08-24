Проверь себя: кто склонен к образованию тромбов

В медицинском издании «Медик Форум» рассказали о категориях людей с повышенным риском образования тромбов. Их перечислили специалисты, представляющие Федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФНКЦ ФМБА России).

В первую очередь эксперты отметили, что связанное с тромбозом свертывание системы крови может патологически изменяться из-за перестройки гормонального фона. Значит, особенно подвержены данному недугу беременные женщины.

Кроме того, увеличивается риск тромбоза у людей, ведущих малоподвижный образ жизни и неконтролирующих водный баланс в организме, курящих и имеющих лишний вес. Пострадать могут также и люди с инфекциями, в том числе воспалительными заболеваниями.