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Проверь себя: кто склонен к образованию тромбов

Сгустки крови увеличивают давление на венозные стенки и могут травмировать их, тем самым увеличивая вероятность тромбообразования. Об этом рассказала врач, сосудистый хирург Елена Соловьева и добавила, что тромбы способны замедлять или полностью блокировать кровообращение. В результате это может привести к развитию ишемии органов и их последствий — некроза, гангрены, инфаркта мозга, сердечного приступа, тромбоэмболии легочной артерии.
Проверь себя: кто склонен к образованию тромбов

В медицинском издании «Медик Форум» рассказали о категориях людей с повышенным риском образования тромбов. Их перечислили специалисты, представляющие Федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФНКЦ ФМБА России).

В первую очередь эксперты отметили, что связанное с тромбозом свертывание системы крови может патологически изменяться из-за перестройки гормонального фона. Значит, особенно подвержены данному недугу беременные женщины.

Кроме того, увеличивается риск тромбоза у людей, ведущих малоподвижный образ жизни и неконтролирующих водный баланс в организме, курящих и имеющих лишний вес. Пострадать могут также и люди с инфекциями, в том числе воспалительными заболеваниями.

Фото: freepik.com

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