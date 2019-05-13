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Противозачаточные таблетки могут быть причиной вашей гиперпигментации

Прием противозачаточных таблеток может увеличить предрасположенность вашей кожи к появлению пигментных пятен. Также к этому может привести беременность и прием целого ряда лекарств.

Гиперпигментация — это избыточное проиводство меланина. Меланин защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому при чрезмерном нахождении на солнце могут возникнуть пигментные пятна.

Однако не только солнце может быть причиной вашей гиперпигментации, напоминает Glamourmagazine.co.uk. Также избыточное производство меланина способны вызывать половые гормоны — прогестерон и эстроген. Они вызывают меланодермию, при которой пигментные пятна преимущественно располагаются на лице. Такое состояние часто встречается у беременных, а также женщин, принимающих оральные контацептивы.

Однако противозачаточные средства вовсе не единственные лекарства, которые могут вызвать гиперпигментацию. К ней также приводит прием некоторых антибиотиков, ретиноидов, нестероидных стредств и химиотерапевтических лекарств.

В любом случае важно помнить, что даже в облачную погоду кожа подвергается воздействию солнечной радиации и нуждается в защите от UVA и UVB лучей.

Фото: Vostock Photo

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