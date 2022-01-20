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Простой (и бесплатный) способ хорошо высыпаться ночью обнаружили эксперты

Проблемы со сном бывают разные. Кто-то не высыпается, кто-то долго не может заснуть, кто-то просыпается посреди ночи или, наоборот, не слышит будильник. Для каждого недуга эксперты и врачи советуют собственные методы улучшения. А вот на сайте Wales Online рассказали, как можно просто хорошо спать независимо от проблемы.
Простой (и бесплатный) способ хорошо высыпаться ночью обнаружили эксперты

На этот раз рекламы шелковых наволочек, масок для сна с массажером, экстракта лаванды, масла с магнием, ночников с проекциями, медитаций для расслабления, ортопедических матрасов, косметических подушек и нанотехнологичных одеял не будет. Выдыхайте.

Способ бесплатный и не очень муторный — уберитесь. Рассказало о нем онлайн-издание Wales Online. Наш мозг раздражается, когда видит большое количество вещей на поверхности. Расслабиться не выходит у него, а уснуть не можете вы. Наутро вы вялые, синяки под глазами темные, а настроение не на высоте. Самыми популярными являются уборка на горизонтальных поверхностях, особенно в прикроватной зоне. Если ваша тумбочка заставлена кружками, книгами и несобранным пазлом, то пора это все убрать.

Также специалисты рекомендуют начать с простой уборки своей кровати. Это займет немного времени, а мозгу уже станет легче. Не останавливайтесь на этом, постарайтесь избавиться от ненужных вещей, одежды, мебели. Так вы очистите не только пространство, но и голову.

Фото: Pexels

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