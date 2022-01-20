Простой (и бесплатный) способ хорошо высыпаться ночью обнаружили эксперты

Способ бесплатный и не очень муторный — уберитесь. Рассказало о нем онлайн-издание Wales Online. Наш мозг раздражается, когда видит большое количество вещей на поверхности. Расслабиться не выходит у него, а уснуть не можете вы. Наутро вы вялые, синяки под глазами темные, а настроение не на высоте. Самыми популярными являются уборка на горизонтальных поверхностях, особенно в прикроватной зоне. Если ваша тумбочка заставлена кружками, книгами и несобранным пазлом, то пора это все убрать.

Также специалисты рекомендуют начать с простой уборки своей кровати. Это займет немного времени, а мозгу уже станет легче. Не останавливайтесь на этом, постарайтесь избавиться от ненужных вещей, одежды, мебели. Так вы очистите не только пространство, но и голову.