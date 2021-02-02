«Проспавший» год в коме студент дважды переболел COVID-19 и проснулся, не зная о пандемии

Джо находился в больнице общего профиля Лестера, но четыре месяца назад переехал в дом престарелых Аддерли Грин в Стокгольме для неврологической, физической и когнитивной реабилитации. Теперь родственники молодого человека не знают, как рассказать Флавиллу о ситуации в мире.

По словам тети британца Салли Флавилл-Смит, за последние дни он сделал «удивительные шаги»: моргает, улыбается и поднимает ноги по инструкции. «Это лучшее, что произошло с нами за эти месяцы. Может показаться, что прогресс небольшой, но тот факт, что он может дать медсестре руку, — действительно впечатляет», — уточнила она.

Его семья надеется, что парень возобновит физиотерапию, прерванную из-за коронавируса. До аварии Джозеф хотел взять отпуск на год, чтобы отправиться в путешествие, поэтому теперь его близкие планируют для него что-то особенное.