«Проспавший» год в коме студент дважды переболел COVID-19 и проснулся, не зная о пандемии
Парень, который учился в Академии тенниса Ferrer, был доставлен в больницу после серьезной черепно-мозговой травмы 1 марта 2020 года, его сбила машина во время прогулки в Бертоне, Стаффордшир. Студент впал в кому за три недели до того, как 23 марта в Великобритании был введен первый этап изоляции. При этом, будучи в больнице все это время, Джозеф дважды переболел COVID-19 и выздоровел.
Student in coma for 11 months after car crash finally wakes up with no knowledge of Covid pandemic https://t.co/drSI3nBhKC— The Sun (@TheSun) February 2, 2021
Джо находился в больнице общего профиля Лестера, но четыре месяца назад переехал в дом престарелых Аддерли Грин в Стокгольме для неврологической, физической и когнитивной реабилитации. Теперь родственники молодого человека не знают, как рассказать Флавиллу о ситуации в мире.
По словам тети британца Салли Флавилл-Смит, за последние дни он сделал «удивительные шаги»: моргает, улыбается и поднимает ноги по инструкции. «Это лучшее, что произошло с нами за эти месяцы. Может показаться, что прогресс небольшой, но тот факт, что он может дать медсестре руку, — действительно впечатляет», — уточнила она.
Его семья надеется, что парень возобновит физиотерапию, прерванную из-за коронавируса. До аварии Джозеф хотел взять отпуск на год, чтобы отправиться в путешествие, поэтому теперь его близкие планируют для него что-то особенное.
Фото: pixabay.com
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