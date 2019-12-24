Профилактика простуды, крепкий брак и осознанный секс - ученые назвали плюсы раздельного сна

Доктор Стэнли занимается исследованиями сна вот уже более 35 лет и столько же лет он предпочитает спать отдельно от своей жены, называя себя самым главным в мире сторонником идеи «отдельных кроватей». В 2005 году он стал соавтором исследования, в котором на время сна на семейную пару надевались специальные мониторы, отслеживающие и фиксирующие ее движения и время бодрствование. Как оказалось, стоило одному из партнеров слегка пошевелиться, как тут же и второй начинал непроизвольно двигаться в кровати. Как утверждает доктор Стэнли, треть всех нарушений нашего сна вызвана нашими партнером, что в конечном итоге влияет не только на физическое самочувствие, но и здоровые отношения внутри пары.

Проведенный в 2016 году анализ предыдущих исследований немецкого Медицинского университета Paracelsus показал, что вопросы сна и проблемы отношений, как правило, возникают одновременно. В анализе также говорится о том, что среди пар, лишающих себя полноценного сна, более высокие показатели разводов. Это объясняется тем, что недосыпающим людям не хватает эмпатии и сил аргументировать свою позицию.

Кроме того, некачественный сон негативно влияет на отношения и эффективность наших действий, повышает риск несчастных случаев, а в долгосрочной перспективе чревато депрессией и диабетом второго типа. Не говоря уже о том, что всего лишь одна бессонная ночь в 4 раза повышает риск заболеть простудой. Это связано с тем, что каждая клетка в организме имеет свои биологические часы, а длительное отсутствие полноценного сна приводит к нарушению их ритма, вызывая проблемы, разрушающие здоровье по принципу домино.

При этом, по мнению доктора Стэнли, отдельные постели не окажут разрушающего воздействия на сексуальную жизнь, а наоборот - добавят в нее перца. Ведь в этом случае партнеры будут заниматься сексом намеренно и с удовольствием, а не только потому, что оказались перед сном в одной кровати.