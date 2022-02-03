Профилактика продляет жизнь: в каком возрасте мужчинам пора проверяться на рак простаты

Как известно, в борьбе с онкологией важно как можно быстрее заметить новообразование. В следствие этого ранней диагностике следует уделять самое пристальное внимание, предупредил уролог, кандидат медицинских наук Денис Мазуренко.

В ходе онлайн-конференции «Онконастороженность и современные возможности ранней диагностики онкологических заболеваний» медик отметил, что в будущем продолжительность жизни человека увеличится. В связи с чем раковые заболевания будут выявлять у людей все чаще.