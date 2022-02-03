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Профилактика продляет жизнь: в каком возрасте мужчинам пора проверяться на рак простаты

Одним из самых распространенных заболеваний среди мужчин считается рак предстательной железы. Он также является одной из основных причин смертности от онкологии. При чем встречается настолько же часто, как и рак легких.
Профилактика продляет жизнь: в каком возрасте мужчинам пора проверяться на рак простаты

Как известно, в борьбе с онкологией важно как можно быстрее заметить новообразование. В следствие этого ранней диагностике следует уделять самое пристальное внимание, предупредил уролог, кандидат медицинских наук Денис Мазуренко.

В ходе онлайн-конференции «Онконастороженность и современные возможности ранней диагностики онкологических заболеваний» медик отметил, что в будущем продолжительность жизни человека увеличится. В связи с чем раковые заболевания будут выявлять у людей все чаще.

Денис Мазуренко также сообщил, в каком возрасте необходимо проходить обследования на наличие онкологии. «У мужчин раньше 40 лет он практически не выявляется, поэтому его скрининг не имеет никакого смысла. В 40 лет анализы нужно сдавать тем парням, у которых среди предков по мужской линии был рак предстательной железы. Всем остальным — в 45», — заключил он в беседе с «ФАН».

Фото: freepik.com

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