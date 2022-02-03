Профилактика продляет жизнь: в каком возрасте мужчинам пора проверяться на рак простаты
Как известно, в борьбе с онкологией важно как можно быстрее заметить новообразование. В следствие этого ранней диагностике следует уделять самое пристальное внимание, предупредил уролог, кандидат медицинских наук Денис Мазуренко.
В ходе онлайн-конференции «Онконастороженность и современные возможности ранней диагностики онкологических заболеваний» медик отметил, что в будущем продолжительность жизни человека увеличится. В связи с чем раковые заболевания будут выявлять у людей все чаще.
Денис Мазуренко также сообщил, в каком возрасте необходимо проходить обследования на наличие онкологии. «У мужчин раньше 40 лет он практически не выявляется, поэтому его скрининг не имеет никакого смысла. В 40 лет анализы нужно сдавать тем парням, у которых среди предков по мужской линии был рак предстательной железы. Всем остальным — в 45», — заключил он в беседе с «ФАН».
Фото: freepik.com