Продукты, которые стоит исключить из своего рациона после 30 лет

Ваш организм начинает откладывать жир активнее, чем раньше, и появляется необходимость следить за питанием и больше двигаться. А также после третьего десятка возникает риск появления многих заболеваний, вроде язвы, гипертонии, атеросклероза, инфаркта и инсульта. Для того, чтобы сохранять здоровье важно грамотно составлять свой рацион. В основе вашего питания должны преобладать овощи и фрукты, нежирная рыба и птица, сообщает издание Infox.ru.

От каких продуктов нужно полностью отказаться:

Все блюда, которые пожарены на масле, безусловно вредны. При частом употреблении, такая пища увеличивает риск ожирения и более серьезных заболеваний, даже вероятность инсульта повышается на 41%, если есть жареное больше 6 раз в неделею.

Диетическими, а значит не приносящими вреда, принято считать обезжиренные молочные продукты, однако это заблуждение. Молочный жир не так страшен, как количество сахара, которое содержится в такой продукции. Ведь избыток сахара приводит к серьезным заболеваниям, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Газированные напитки тоже содержат в себе большое количество сахара, чем помимо диабета, рака и болезней сердца, увеличивает риски возникновения других болезней, таких как остеопороз, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, эпилепсия и тяжелые эмоциональные расстройства.

Лучше отказаться от белого хлеба, кукурузных хлопьев, круассанов и различных печений и других подобных продуктов. Когда ешь углеводы, то быстро насыщаешься и быстро снова испытываешь чувство голода. Такой вид еды увеличивает риск развития диабета и усугубляет кожаные заболевания, например, акне. Если съели что-то углеводное, то добавьте к своей трапезе белок или кислое (лимон), так замедлится выведение инсулина.