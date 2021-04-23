Продукты, которые стоит исключить из своего рациона после 30 лет
Ваш организм начинает откладывать жир активнее, чем раньше, и появляется необходимость следить за питанием и больше двигаться. А также после третьего десятка возникает риск появления многих заболеваний, вроде язвы, гипертонии, атеросклероза, инфаркта и инсульта. Для того, чтобы сохранять здоровье важно грамотно составлять свой рацион. В основе вашего питания должны преобладать овощи и фрукты, нежирная рыба и птица, сообщает издание Infox.ru.
От каких продуктов нужно полностью отказаться:
Все блюда, которые пожарены на масле, безусловно вредны. При частом употреблении, такая пища увеличивает риск ожирения и более серьезных заболеваний, даже вероятность инсульта повышается на 41%, если есть жареное больше 6 раз в неделею.
Диетическими, а значит не приносящими вреда, принято считать обезжиренные молочные продукты, однако это заблуждение. Молочный жир не так страшен, как количество сахара, которое содержится в такой продукции. Ведь избыток сахара приводит к серьезным заболеваниям, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Газированные напитки тоже содержат в себе большое количество сахара, чем помимо диабета, рака и болезней сердца, увеличивает риски возникновения других болезней, таких как остеопороз, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, эпилепсия и тяжелые эмоциональные расстройства.
Лучше отказаться от белого хлеба, кукурузных хлопьев, круассанов и различных печений и других подобных продуктов. Когда ешь углеводы, то быстро насыщаешься и быстро снова испытываешь чувство голода. Такой вид еды увеличивает риск развития диабета и усугубляет кожаные заболевания, например, акне. Если съели что-то углеводное, то добавьте к своей трапезе белок или кислое (лимон), так замедлится выведение инсулина.
Белый хлеб не содержит в себе никаких полезных веществ, включая клетчатку, потому как он искусственно лишен зерен, поэтому вы сможете получить только лишние калории.
Хлопья, которые якобы можно есть даже на диете, скрывают в себе ряд неприятных фактов: содержат огромное количество сахара и витаминов (например, витамина А), что может привести к гипервитаминозу от избытка, и в них замечены опасные уровни токсичных и канцерогенных пестицидов.
Если вы любите сливочное масло, то выбирайте хорошее, несмотря на то, что оно на порядок дороже. Так как масла низкого качества богаты трансжирами, которые, согласно ряду исследований, являются канцерогенными.
Откажитесь от обработанного мяса, оно увеличивает риск развития рака и входит в группу самых канцерогенных продуктов. К полуфабрикатам относят любые промышленно обработанные мясные продукты: колбасу, ветчину, мясные консервы, паштеты и прочее.
Любителям чипсов придется бороться со своей токсичной слабостью. Множество вредных веществ, которые содержатся в чипсах, увеличивают риск развития гипертонии, сердечных заболеваний и рака.
Стоит воздержаться от употребления соли, в ее составе содержится натрий, а его употребление повышает давление, что со временем может привести к сердечному приступу, а чтобы компенсировать избыток натрия, ешьте овощи и фрукты, они богаты калием.
Фото: freepik.com
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