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Продукты, которые стоит исключить из своего рациона после 30 лет

В 30 лет вы еще молоды, однако процессы в вашем организме начинают меняться. Замедляется обмен веществ и избавиться от лишних килограммов становится тяжелее.

Ваш организм начинает откладывать жир активнее, чем раньше, и появляется необходимость следить за питанием и больше двигаться. А также после третьего десятка возникает риск появления многих заболеваний, вроде язвы, гипертонии, атеросклероза, инфаркта и инсульта. Для того, чтобы сохранять здоровье важно грамотно составлять свой рацион. В основе вашего питания должны преобладать овощи и фрукты, нежирная рыба и птица, сообщает издание Infox.ru.

От каких продуктов нужно полностью отказаться:

  • Все блюда, которые пожарены на масле, безусловно вредны. При частом употреблении, такая пища увеличивает риск ожирения и более серьезных заболеваний, даже вероятность инсульта повышается на 41%, если есть жареное больше 6 раз в неделею.

  • Диетическими, а значит не приносящими вреда, принято считать обезжиренные молочные продукты, однако это заблуждение. Молочный жир не так страшен, как количество сахара, которое содержится в такой продукции. Ведь избыток сахара приводит к серьезным заболеваниям, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

  • Газированные напитки тоже содержат в себе большое количество сахара, чем помимо диабета, рака и болезней сердца, увеличивает риски возникновения других болезней, таких как остеопороз, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, эпилепсия и тяжелые эмоциональные расстройства.

  • Лучше отказаться от белого хлеба, кукурузных хлопьев, круассанов и различных печений и других подобных продуктов. Когда ешь углеводы, то быстро насыщаешься и быстро снова испытываешь чувство голода. Такой вид еды увеличивает риск развития диабета и усугубляет кожаные заболевания, например, акне. Если съели что-то углеводное, то добавьте к своей трапезе белок или кислое (лимон), так замедлится выведение инсулина.

  • Белый хлеб не содержит в себе никаких полезных веществ, включая клетчатку, потому как он искусственно лишен зерен, поэтому вы сможете получить только лишние калории.

  • Хлопья, которые якобы можно есть даже на диете, скрывают в себе ряд неприятных фактов: содержат огромное количество сахара и витаминов (например, витамина А), что может привести к гипервитаминозу от избытка, и в них замечены опасные уровни токсичных и канцерогенных пестицидов.

  • Если вы любите сливочное масло, то выбирайте хорошее, несмотря на то, что оно на порядок дороже. Так как масла низкого качества богаты трансжирами, которые, согласно ряду исследований, являются канцерогенными.

  • Откажитесь от обработанного мяса, оно увеличивает риск развития рака и входит в группу самых канцерогенных продуктов. К полуфабрикатам относят любые промышленно обработанные мясные продукты: колбасу, ветчину, мясные консервы, паштеты и прочее.

  • Любителям чипсов придется бороться со своей токсичной слабостью. Множество вредных веществ, которые содержатся в чипсах, увеличивают риск развития гипертонии, сердечных заболеваний и рака.

  • Стоит воздержаться от употребления соли, в ее составе содержится натрий, а его употребление повышает давление, что со временем может привести к сердечному приступу, а чтобы компенсировать избыток натрия, ешьте овощи и фрукты, они богаты калием.

Фото: freepik.com

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