Проблемы со слухом, тревожность: признаки деменции, которые важно распознать вовремя

Кроме того, усложняет болезнь и проблемы со зрением, когда человек теряет самостоятельность и быстрее деградирует. «Все сенсорные функции мы должны держать под контролем — и слух, и зрение. Пожилые люди очень часто имеют проблемы с глаукомой, катарактой, поэтому это вовремя надо замечать, лечить консервативно или оперировать. То же самое касается нарушений слуха. Если пациент нуждается в слуховом аппарате, то обязательно нужно его носить», — сообщила «360» Марина Аникина. По данным врача, в ряде случаев пациенты неосознанно имитируют нарушение слуха, например переспрашивают.

Признаками деменции считают зависимость от окружающих при выполнении повседневных задач. Также на болезнь указывает повышенная тревожность: «Классический пример: когда один из членов семьи говорит, что он на работе и задержится, а пожилой человек начинает названивать», — заметила Аникина. Если человек внезапно отказывается садиться за руль, трудно ориентируется в новой местности и не может определить время по обычным часам, стоит насторожиться. Плюс ко всему свидетельствует о патологии снижение речевой активности и трудности в подборе слов.

Данные признаки, указывающие на снижение интеллектуальных способностей, считаются поводом срочного обращения к врачу, уточнила врач и отметила, что это особенно актуально в период коронавируса, поскольку инфекция оказывает дополнительную нагрузку на мозг.