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Проблема поколения Z: пользователи смартфонов рискуют здоровьем суставов

Невролог экосистемы медицинских сервисов BestDoctor Алла Сагалова предупредила, что слишком частое использование смартфона провоцирует проблемы со здоровьем. Если быть точнее, вызывает воспаление сухожилия (тендовагинит), отвечающего за работу большого пальца.
Проблема поколения Z: пользователи смартфонов рискуют здоровьем суставов

По словам Аллы Сагаловой, в связи с избыточным использованием телефона с этой проблемой неожиданно столкнулось поколение Z. «Суть в том, что эволюционно большой палец не предназначался для скроллинга или быстрого набора текста на смартфоне, ведь он выполняет функцию удерживателя, то есть вспомогательную функцию», — объяснила она.

В результате распространения смартфонов нагрузка на большой палец изменилась, как, собственно, и на мышцы в данной области. Так, через 2-3 часа непрерывного скроллинга или набора текста некоторые пользователи жалуются на «потягивание» мышцы у основания большого пальца ведущей руки, отметила невролог. Причем, если ничего не принимать, боль может распространиться вверх по руке, до плеча, и затронет мышцы шейного отдела позвоночника. «В дальнейшем симптоматика будет нарастать и беспокоить даже при краткосрочном использовании смартфона. Диагностика простая, достаточно использовать методику тестирования Финкельштейна», — предупредила Сагалова.

Она также посоветовала набирать текст и скроллить экран пальцами обеих рук, чтобы не оказывать повышенную нагрузку и избежать осложнений, пишет «Газета.Ru».

Фото: freepik.com

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