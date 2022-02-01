Проблема поколения Z: пользователи смартфонов рискуют здоровьем суставов

По словам Аллы Сагаловой, в связи с избыточным использованием телефона с этой проблемой неожиданно столкнулось поколение Z. «Суть в том, что эволюционно большой палец не предназначался для скроллинга или быстрого набора текста на смартфоне, ведь он выполняет функцию удерживателя, то есть вспомогательную функцию», — объяснила она.

В результате распространения смартфонов нагрузка на большой палец изменилась, как, собственно, и на мышцы в данной области. Так, через 2-3 часа непрерывного скроллинга или набора текста некоторые пользователи жалуются на «потягивание» мышцы у основания большого пальца ведущей руки, отметила невролог. Причем, если ничего не принимать, боль может распространиться вверх по руке, до плеча, и затронет мышцы шейного отдела позвоночника. «В дальнейшем симптоматика будет нарастать и беспокоить даже при краткосрочном использовании смартфона. Диагностика простая, достаточно использовать методику тестирования Финкельштейна», — предупредила Сагалова.

Она также посоветовала набирать текст и скроллить экран пальцами обеих рук, чтобы не оказывать повышенную нагрузку и избежать осложнений, пишет «Газета.Ru».