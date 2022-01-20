Проблема гораздо глубже: сухая кожа и трещины на пятках оказались симптомами опасных болезней
Однако иногда шелушение или трещины на стопах становятся признаками различных проблем со здоровьем. «Сухие потрескавшиеся пятки — это еще и симптом многих заболеваний. Например, при снижении функций щитовидной железы из-за сбоя работы потовых желез пятки становятся сухими. Сухие потрескавшиеся пятки — это симптом многих кожных заболеваний, таких как гиперкератоз, экзема, микоз или грибок стопы», — предупредила специалист в беседе с «Пятым каналом».
Например, при грибке происходит инфицирование стоп. Тогда ноги приобретают белесый или зеленоватый оттенок, ногтевые пластины — желтый, а также нередко возникает неприятный запах.
Вдобавок причины сухости могут скрываться в дефиците витаминов А, Е, отвечающих за здоровье кожи, и в проблемах с венами. В последнем случае возможны боли и отеки в нижних конечностях. А трещины на пятках наблюдаются у людей с почечной недостаточностью или диабетом I и II типов. «При сахарном диабете в результате нарушения усвоения глюкозы и снижении питания тканей, в том числе и кожи стоп, пятки становятся похожими на потрескавшуюся землю. На голенях появляется желто-коричневые пятна», — добавила Ирина Ескова. В заключение она предупредила о риске развития гангрены и ампутации в запущенных случаях.
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