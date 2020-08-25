Признанная умершей 20-летняя девушка внезапно очнулась в похоронном бюро

«Поскольку не было никаких признаков насильственных действий, в соответствии со стандартным протоколом медики связались с офисом судебно-медицинской экспертизы и сообщили о произошедшем. После чего пациентка была официально признана умершей, и ее тело было предоставлено семье, чтобы они договорились о вывозе ее тела с похоронным бюро по своему выбору», – говорится в пресс-релизе службы спасения города Саутфилд. Чуть позднее тело девушки забрали в морг, работники которого обнаружили, что она все еще дышит и очень даже жива. Оказалось, что мертвой ее объявили ошибочно. Сотрудники похоронного бюро незамедлительно вызвали скорую помощь, которая забрала «воскресшую» в больницу.

Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить, как такое могло произойти. Источники, которые видели, как девушку выносили из дома, утверждают, что видели, что она двигалась и дышала, но парамедики утверждают, что это мог быть побочный эффект лекарства, которое они ей ввели.

Фото: depositphotos

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