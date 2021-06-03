Признаки септического артрита, при которых необходима срочная медицинская помощь

Людям, находящимся в группе риска, известно о суставной боли, но если болезненное ощущение становится слишком сильным, это может быть признаком микробной инфекции, поразившей сустав. Симптоматика заболевания проявляется в течение нескольких дней, может возникать припухлость или меняться цвет кожи вокруг сустава, ухудшаться общее самочувствие и возникать лихорадочное состояние.

Как сообщают специалисты британской службы здравоохранения NHS, причиной обращения ко врачу считаются следующие признаки: внезапная сильная боль, которая возникает только на каком-то конкретном участке сустава или на нем образуется припухлость, кожа в проблемном месте сустава изменила цвет или повышается температура тела, помимо жара ощущается и озноб.

Заболевание лечится, обычно это происходит в условиях стационара посредством внутривенного введения антибиотиков, также в отдельных случаях возможно понадобится слить жидкость из пораженного сустава. Вероятно потребуется хирургическое вмешательство и удаление сустава, особенно если инфекция попала в искусственное соединение. А непосредственно после прохождения лечения бывает актуальна физиотерапия, которая помогает «разработать» сустав и предотвратить его долговременную скованность.