Признаки септического артрита, при которых необходима срочная медицинская помощь
Подобные осложнения могут вызвать различные травмы, а также считаются следствием операций. Кроме того, существует ряд факторов, которые увеличивают риск болезни, к ним относятся: ревматоидный артрит, ослабленная иммунная система, недавно перенесенная операция на суставе, наличие искусственного сустава (например, протеза колена или бедра) или гонорея. Об этом сообщается в интернет-издании «Медик Форум».
Людям, находящимся в группе риска, известно о суставной боли, но если болезненное ощущение становится слишком сильным, это может быть признаком микробной инфекции, поразившей сустав. Симптоматика заболевания проявляется в течение нескольких дней, может возникать припухлость или меняться цвет кожи вокруг сустава, ухудшаться общее самочувствие и возникать лихорадочное состояние.
Как сообщают специалисты британской службы здравоохранения NHS, причиной обращения ко врачу считаются следующие признаки: внезапная сильная боль, которая возникает только на каком-то конкретном участке сустава или на нем образуется припухлость, кожа в проблемном месте сустава изменила цвет или повышается температура тела, помимо жара ощущается и озноб.
Заболевание лечится, обычно это происходит в условиях стационара посредством внутривенного введения антибиотиков, также в отдельных случаях возможно понадобится слить жидкость из пораженного сустава. Вероятно потребуется хирургическое вмешательство и удаление сустава, особенно если инфекция попала в искусственное соединение. А непосредственно после прохождения лечения бывает актуальна физиотерапия, которая помогает «разработать» сустав и предотвратить его долговременную скованность.
Фото: freepik.com
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