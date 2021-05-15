Признаки повышенного давления, при которых нужно срочно обратиться за помощью

Медики перечислили несколько факторов, которые стоит принять во внимание, если человек страдает от повышенного давления. Поводом для беспокойства станут следующие симптомы: слабость или онемение конечностей, чувство тревоги, стесняющая боль в груди (стенокардия), одышка, кашель, головная боль, затуманенное зрение и тошнота или рвота. Если вы заметили резкое ухудшение самочувствия и проявление данных побочных эффектов, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

А людям за 40 лет они советуют регулярно измерять свое кровяное давление, чтобы была возможность во время определить изменения в показателях и принять меры.