Признаки повышенного давления, при которых нужно срочно обратиться за помощью
Повышенное давление редко имеет явную симптоматику. А резкие скачки артериального давления могут сказаться на гипертонической болезни и нанести вред кровеносным сосудам и некоторым органам. Об этом рассказал "Медик Форум" с отсылкой на специалистов Медицинского центра Университета Раша. По словам экспертов, скачки кровяного и артериального давления требуют пройти обследование у врача.
Медики перечислили несколько факторов, которые стоит принять во внимание, если человек страдает от повышенного давления. Поводом для беспокойства станут следующие симптомы: слабость или онемение конечностей, чувство тревоги, стесняющая боль в груди (стенокардия), одышка, кашель, головная боль, затуманенное зрение и тошнота или рвота. Если вы заметили резкое ухудшение самочувствия и проявление данных побочных эффектов, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
А людям за 40 лет они советуют регулярно измерять свое кровяное давление, чтобы была возможность во время определить изменения в показателях и принять меры.
Фото: freepik.com
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