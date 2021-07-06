Признаки повышенного давления, которые требуют неотложной медицинской помощи

Следующий признак: головокружение. «Если вы испытываете внезапное головокружение, потерю равновесия или координации и проблемы с ходьбой, все это может быть предупреждающим признаком гипертонического криза или инсульта. Также при этом могут наблюдаться головная боль, тошнота, спутанность сознания, слабость, судороги», — пишет издание со ссылкой на Medical News Today.

Кроме того, на повышенное давление указывают носовое кровотечение, дезориентация, боли в груди, затрудненное дыхание, аритмия, кровь в моче.