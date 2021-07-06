Признаки повышенного давления, которые требуют неотложной медицинской помощи
Гипертонический криз — опасное состояние, вызванное чрезмерным повышением артериального давления. Этот недуг требует незамедлительной медицинской помощи. Чтобы вовремя зафиксировать скачки давления и не запустить болезнь, важно обращать внимание на специфические признаки. В первую очередь это так называемая гипертоническая ретинопатия, то есть потеря четкости зрения: размытость и затуманенность. Если такие симптомы у человека наблюдаются более недели, следует обратиться к врачу и пройти обследование. А на глазах можно заметить желтые пятна или следы кровоизлияния.
Следующий признак: головокружение. «Если вы испытываете внезапное головокружение, потерю равновесия или координации и проблемы с ходьбой, все это может быть предупреждающим признаком гипертонического криза или инсульта. Также при этом могут наблюдаться головная боль, тошнота, спутанность сознания, слабость, судороги», — пишет издание со ссылкой на Medical News Today.
Кроме того, на повышенное давление указывают носовое кровотечение, дезориентация, боли в груди, затрудненное дыхание, аритмия, кровь в моче.
Фото: freepik.com
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