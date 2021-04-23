Признаки истощения, которые нельзя игнорировать

Многие сравнивают истощение с усталостью, однако это разные понятия. Так как для восстановления сил от усталости достаточно небольшого количества времени на отдых или сон. А при истощении человек нуждается больше не в отдыхе, а в обращении к специалисту. Ведь подобное состояние важно не запускать и вовремя начать лечение, иначе под ударом окажется ваше здоровье и продуктивность.

О том, как распознать, что человек не просто устал, а страдает истощением, рассказала врач Кларисса Ленхерр в интервью изданию Express.

Истощение оказывает огромное давление на психологическое здоровье, происходит резкая смена настроения. Это можно заметить, когда человек бурно реагирует даже на незначимые события. Резкая смена настроения появляется, когда организм не в силах контролировать свои реакции. А если излишняя эмоциональность отмечается на протяжении месяца, то это повод обратиться к специалисту, рекомендует Кларисса.