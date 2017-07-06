Проанализировав результаты недавнего исследования, ученые сошлись во мнении: список супер-продуктов — продуктов с высокой концентрацией полезных веществ — стал на одну позицию длиннее.

Клюква давно признана источником антиоксидантов, помогающих бороться с раком, но недавно стало известно о ее пользе для пищеварительной системы. Это обстоятельство позволило микробиологам из университета Массачусетс Армхест внести ягоду в список суперфудов, сообщает Daily Mail.

Было обнаружено, что некоторые бифидобактерии растут благодаря углеводам, содержащимся в плодах клюквы. Полезные кишечные бактерии не только улучшают пищеварение, но и положительно влияют на здоровье мозга, настроение, уровень энергии, регуляцию веса. Более того, микрофлора кишечника связана с такими аспектами здоровья, как старение, артрит, депрессия, рак и проблемы с сердцем. Употребление клюквы можно рассматривать как профилактику перечисленных выше заболеваний и расстройств. Другие суперфуды, также отличающиеся по своему химическому составу от привычных продуктов и считающиеся полезными, — это ягоды годжи и асаи, голубика, семена конопли и чиа, спирулина, какао-бобы.

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