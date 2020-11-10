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Привычка спать с открытым окном поможет избежать проблем со здоровьем

Эксперты объяснили пользу проветривания помещения перед сном (или открывания форточки на ночь).

Ученые выяснили, что проветривание дома даже ночью поможет снизить риск заражения коронавирусом. Однако к данной рекомендации следует относиться с осторожностью людям старшего поколения и тем, кто страдает от астмы.

До недавнего времени вопрос о том, спать ли вам с открытым или закрытым окном был лишь предпочтением, то теперь от данного выбора может зависеть ваше здоровье, уверяют ученые и призывают вас проветривать помещение как можно чаще, а на ночь и вовсе оставить форточку или окно приоткрытым, передает издание Daily Mail. Таким образом, по мнению экспертов, вы можете существенно снизить риск заражения Covid-19.

Согласно последнему исследованию правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), отсутствие свежего воздуха увеличивает шанс подцепить опасный вирус с помощью воздушно-капельных частиц («аэрозолей»), которые помогают ему перемещаться более чем на два метра. Другими словами, циркуляция воздуха помогает избавиться от этих частиц и, соответственно, сохранить свое здоровье. Эксперт в области общественного здравоохранения из Эдинбургского университета, подтвердил, что регулярное проветривание комнаты теперь должно иметь такое же важное значение для предотвращения заражения коронавирусом, как мытье рук и соблюдение безопасной дистанции с окружающими.

При этом ученые обращают внимание на то, что пожилые люди должны полностью исключить сквозняки и засыпать в комнате, температура в которой не опускается ниже 18 градусов, в противном случае прохладный воздух может спровоцировать возникновение целого ряда проблем – от повышения кровяного давления до образования тромбов, которые могут привести к инсультам и сердечным приступам. Также холодный воздух противопоказан людям, у которых диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или астма. Им следует не злоупотреблять открытыми окнами, а проветрить комнату непосредственно перед сном и подождать некоторое время, пока температура в помещении снова не станет оптимальной.

Фото: Pexels.com

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