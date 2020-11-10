Привычка спать с открытым окном поможет избежать проблем со здоровьем

Ученые выяснили, что проветривание дома даже ночью поможет снизить риск заражения коронавирусом. Однако к данной рекомендации следует относиться с осторожностью людям старшего поколения и тем, кто страдает от астмы.

До недавнего времени вопрос о том, спать ли вам с открытым или закрытым окном был лишь предпочтением, то теперь от данного выбора может зависеть ваше здоровье, уверяют ученые и призывают вас проветривать помещение как можно чаще, а на ночь и вовсе оставить форточку или окно приоткрытым, передает издание Daily Mail. Таким образом, по мнению экспертов, вы можете существенно снизить риск заражения Covid-19.

Согласно последнему исследованию правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), отсутствие свежего воздуха увеличивает шанс подцепить опасный вирус с помощью воздушно-капельных частиц («аэрозолей»), которые помогают ему перемещаться более чем на два метра. Другими словами, циркуляция воздуха помогает избавиться от этих частиц и, соответственно, сохранить свое здоровье. Эксперт в области общественного здравоохранения из Эдинбургского университета, подтвердил, что регулярное проветривание комнаты теперь должно иметь такое же важное значение для предотвращения заражения коронавирусом, как мытье рук и соблюдение безопасной дистанции с окружающими.

При этом ученые обращают внимание на то, что пожилые люди должны полностью исключить сквозняки и засыпать в комнате, температура в которой не опускается ниже 18 градусов, в противном случае прохладный воздух может спровоцировать возникновение целого ряда проблем – от повышения кровяного давления до образования тромбов, которые могут привести к инсультам и сердечным приступам. Также холодный воздух противопоказан людям, у которых диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или астма. Им следует не злоупотреблять открытыми окнами, а проветрить комнату непосредственно перед сном и подождать некоторое время, пока температура в помещении снова не станет оптимальной.