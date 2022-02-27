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Природные антидепрессанты: что нужно есть, чтоб избавиться от тревоги

Диетологи считают, что для улучшения состояние организма и повышения настроение не обязательно пить дорогие витамины или есть заморские фрукты. Снизить степень напряжения нервных клеток и улучшить настроение способны обычные продукты.
Природные антидепрессанты: что нужно есть, чтоб избавиться от тревоги

Очень способствуют этому цельнозерновые продукты. Они наполнены витамином В, который способен уберечь человека от перепадов настроения. Кукуруза, полба, овес и рис богаты магнием, селеном, цинком и железом. Все эти вещества укрепляют иммунную и нервную системы и способствуют уменьшению усталости.

Сухофрукты также являются доступным и полезным продуктом. Микроэлементы, которые в них содержатся, способны существенно поднять настроение человека. К примеру засушенные бананы богаты магнием, а изюм глюкозой и фруктозой.

А вот и радостные новости для любителей сладкого. Многие знают, что темный шоколад помогает снизить высокое давление. Однако еще он богат магнием и фенилэтиламином, природным гормоном, который заслужил себе репутацию настоящего антидепрессанта.

Также очень важны для организма продукты богатые кислотами омега-3. Этот микроэлемент способствует выделению мелатонина и серотонина, которые также отвечают за настроение человека. Тунец, лосось и макрель очень богаты этими элементами.

Фото и видео: /pixabay.com/

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