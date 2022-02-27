Природные антидепрессанты: что нужно есть, чтоб избавиться от тревоги

Очень способствуют этому цельнозерновые продукты. Они наполнены витамином В, который способен уберечь человека от перепадов настроения. Кукуруза, полба, овес и рис богаты магнием, селеном, цинком и железом. Все эти вещества укрепляют иммунную и нервную системы и способствуют уменьшению усталости.

Сухофрукты также являются доступным и полезным продуктом. Микроэлементы, которые в них содержатся, способны существенно поднять настроение человека. К примеру засушенные бананы богаты магнием, а изюм глюкозой и фруктозой.