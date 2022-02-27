Природные антидепрессанты: что нужно есть, чтоб избавиться от тревоги
Очень способствуют этому цельнозерновые продукты. Они наполнены витамином В, который способен уберечь человека от перепадов настроения. Кукуруза, полба, овес и рис богаты магнием, селеном, цинком и железом. Все эти вещества укрепляют иммунную и нервную системы и способствуют уменьшению усталости.
Сухофрукты также являются доступным и полезным продуктом. Микроэлементы, которые в них содержатся, способны существенно поднять настроение человека. К примеру засушенные бананы богаты магнием, а изюм глюкозой и фруктозой.
А вот и радостные новости для любителей сладкого. Многие знают, что темный шоколад помогает снизить высокое давление. Однако еще он богат магнием и фенилэтиламином, природным гормоном, который заслужил себе репутацию настоящего антидепрессанта.
Также очень важны для организма продукты богатые кислотами омега-3. Этот микроэлемент способствует выделению мелатонина и серотонина, которые также отвечают за настроение человека. Тунец, лосось и макрель очень богаты этими элементами.
Фото и видео: /pixabay.com/