«Успокойтесь и выпейте чай с мятой»: кардиолог назвала способы снизить давление

В новом выпуске на своем YouТube-канале Анна Кореневич напомнила о старом проверенном способе, позволяющем снизить давление. В таком случае рекомендуется принять 50 граммов алкоголя, пишет «Вечерняя Москва». Еще можно принять горячую ванну для ног.

«Нужно успокоиться и понять, что из-за высокого давления инфаркта или инсульта не случится. Кратковременное повышение давления не опасно», — предупредила врач.