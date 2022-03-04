«Успокойтесь и выпейте чай с мятой»: кардиолог назвала способы снизить давление
В связи с этим эксперт рассказала, как снизить давление самостоятельно. «Нужно успокоиться самому — врачи не смогут этого сделать за вас. Успокойтесь, и давление начнет снижаться самостоятельно. Выпейте чай с мятой, прилягте и начните смотреть какой-нибудь фильм. Еще можно выйти на улицу, сделать гимнастику или даже побегать — физические упражнения тоже способны снизить давление. Также можно помедитировать», — рассказала кардиолог.
В новом выпуске на своем YouТube-канале Анна Кореневич напомнила о старом проверенном способе, позволяющем снизить давление. В таком случае рекомендуется принять 50 граммов алкоголя, пишет «Вечерняя Москва». Еще можно принять горячую ванну для ног.
«Нужно успокоиться и понять, что из-за высокого давления инфаркта или инсульта не случится. Кратковременное повышение давления не опасно», — предупредила врач.
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