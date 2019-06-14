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Принудительная вакцинация: В США детям без прививки от кори запретили учиться в школах

Вчера сенат и ассамблея штата Нью-Йорк (США) проголосовали за то, чтобы детей без прививок от кори не принимали в школы. А тем, кого уже приняли, дали всего 30 дней, чтобы пройти вакцинацию.

В четверг в Нью-Йорке было отменено религиозное исключение, позволяющее отказаться от вакцинации для школьников, что вызвано самой страшной вспышкой кори в США за последние десятилетия, сообщает The Guardian.

Сенат и ассамблея штата, возглавляемые демократами, проголосовали в четверг за отмену исключения, которое позволяет родителям ссылаться на религиозные убеждения, чтобы отказаться от вакцинации детей, необходимой для зачисления в школу.

Губернатор Эндрю Куомо, демократ, подписал протокол протокола после окончательного голосования. Закон вступает в силу немедленно, но предоставит непривитым ученикам до 30 дней после их поступления в школу, чтобы показать, что они получили первую дозу каждой необходимой иммунизации.

«Я не знаю ничего из Торы, Библии, Корана или чего-либо еще, что говорит о том, что вам не следует делать прививку», — сказал демократ из Бронкса Джеффри Диновиц. «Если вы решите не делать прививку своему ребенку, что может поставить под угрозу других детей ... тогда вы решите не отправлять своих детей в школу».

После голосования на собрании многие из тех, кто смотрел из галереи, разразились криками «позор!». Одна женщина кричала матом вниз законодателям ниже. Сотни родителей непривитых детей собрались в Капитолии в Нью-Йорке, чтобы выразить протест против голосования.

Законопроект не изменит существующее освобождение штата от детей, которые не могут получить вакцины по медицинским показаниям, например, из-за ослабленной иммунной системы.

Большинство случаев кори в Нью-Йорке зафиксированы в ортодоксальных еврейских общинах.

Нынешняя вспышка кори возобновила беспокойство по поводу исключений во многих штатах. В последний раз в стране было столько же случаев в 1992 году, когда было зарегистрировано более 2200 человек.

В 2015 году Калифорния отменила льготы по вакцинации против личных убеждений для детей как в государственных, так и в частных школах, после того как вспышка кори в Диснейленде привела к заболеванию 147 человек и распространилась по всей территории США и в Канаде. В этом году штат Мэн отменил религиозные «льготы» по вакцинации. Миссисипи и Западная Вирджиния также не допускают религиозных исключений.

Некогда распространенная в США корь стала редкостью после кампаний вакцинации, начавшихся в 1960-х годах. Десять лет назад было меньше 100 случаев в год.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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