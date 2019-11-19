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Принимая ванну, 13-летняя девочка получила электрошок и 12-сантиметровый ожог, уронив в воду смартфон

13-летняя девочка-подросток из Голландии получила удар электрическим током и глубокие ожоги, когда, принимая ванну, просматривала свой заряжающийся смартфон.Этот случай был опубликован в авторитетном научном онлайн-журнале Medical Case Reports.

Услышав истошный крик, мать девочки прибежала в ванную комнату и нашла дочь, лежащую без сознания в наполненной водой ванне с заряжающимся телефоном. Женщина тут же отключила зарядное устройство, вытащила дочь из ванны и позвонила в скорую помощь. Помимо обморока, удар электрическим током вызвал у подростка повреждение и непроизвольное подергивание мышц. Прибывшие на место врачи скорой помощи реанимировали девочку ударами в грудину и отвезли в больницу, где пострадавшая провела несколько дней. От удара током девочка получила глубокие ожоги рук и живота. Кожа на руке зажила уже в течение недели после стандартного лечения кремом с фузидовой кислотой. Однако ожог на животе оказался куда более серьезным. После трех недель консервативного лечения 12 сантиметровая рана никак не заживала. Тогда врачам пришлось прибегнуть к хирургической резекции поврежденных тканей.

И хотя девочка уже практически восстановилась, из-за полученного электрошока она и по сей день испытывает амнезию и не помнит детали происшествия. О несчастном случае ей напоминают лишь оставшиеся после ожогов шрамы.

Доктор Сэм Хардон, лечащий врач девочки, рассказал, что пациенты очень часто недооценивают риски ненадлежащего использования в быту различных электронных девайсов.
Несмотря на то, что напряжение у смартфонов и планшетов значительно ниже, чем у других электроприборов, будучи подключенными к электросети, они представляют не меньшую опасность. Это особенно актуально при использовании девайсов в непосредственной близости от воды, так как влажная кожа более уязвима к электрическому воздействию.

Фото: Vostock-photo

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