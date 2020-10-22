Принимавший участие в испытании вакцины волонтер умер от коронавируса

Испытание проводили Оксфордский университет и англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. 28-летний врач, проживавший в Рио-де-Жанейро, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, во время тестирования укола, который разрабатывается Оксфордским университетом. При этом ученые уточнили, что доброволец получил плацебо, а не вакцину.

Представитель AstraZeneca уточнил, что компания не может комментировать инцидент. «Мы строго соблюдаем правила медицинской конфиденциальности и клинических испытаний, но можем подтвердить, что были соблюдены все необходимые процессы проверки. Все значимые медицинские события тщательно оцениваются экспертами, независимым комитетом по мониторингу безопасности и контролирующими органами. Эти оценки не вызывали никаких опасений по поводу продолжения проводимого исследования», - добавили в фирме.