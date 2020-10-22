Принимавший участие в испытании вакцины волонтер умер от коронавируса
Испытание проводили Оксфордский университет и англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. 28-летний врач, проживавший в Рио-де-Жанейро, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, во время тестирования укола, который разрабатывается Оксфордским университетом. При этом ученые уточнили, что доброволец получил плацебо, а не вакцину.
Представитель AstraZeneca уточнил, что компания не может комментировать инцидент. «Мы строго соблюдаем правила медицинской конфиденциальности и клинических испытаний, но можем подтвердить, что были соблюдены все необходимые процессы проверки. Все значимые медицинские события тщательно оцениваются экспертами, независимым комитетом по мониторингу безопасности и контролирующими органами. Эти оценки не вызывали никаких опасений по поводу продолжения проводимого исследования», - добавили в фирме.
Volunteer, 28, in trial of Oxford Uni vaccine dies of coronavirus after taking placebo— Socialist Voice (@SocialistVoice) October 22, 2020
Dr João Pedro Feitosa is revealed as being in the placebo group of the AstraZeneca clinical trial of the coronavirus vaccine, being co-developed by Oxford University
https://t.co/WVndp1GUKA
Как пишет издание, недавно произошел похожий случай. В сентябре доброволец из Оксфорда рассказал, как страдал от лихорадки и озноба через 14 часов после приема препарата от COVID-19. По словам неназванного волонтера, он проснулся рано утром, замерзая, но с температурой выше 39 градусов после укола. «Я чувствовал себя невероятно слабым и не мог встать и пошевелиться, поэтому моей девушке пришлось дать мне парацетамол», - сказал он.
На данный момент 18 тысяч человек получили вакцину AZD1222 в рамках испытания, которое проходит в США, Южной Африке, Бразилии и Великобритании. Если все остальные испытания пройдут успешно, вакцина будет применяться в Великобритании, начиная с весны 2021 года.
Фото: Pexels.com
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