Причины заложенности уха: в каких случаях есть риск потерять слух

Одной из самых частых причин заложенного уха специалист назвала простуду. «Например, когда у человека насморк, что чаще всего и бывает, тогда заложенность развивается на фоне отека в носу, отека в носоглотке, где находится устье слуховой трубы. Функция слуховой трубы — выравнивать давление в среднем ухе, которое находится за барабанной перепонкой. Оно должно быть положительным. Когда у человека насморк, чаще всего эта слуховая труба отекает и уже не может справиться с выравниванием давления, поэтому возникает ощущение заложенности уха. Очень важно обратиться к врачу, потому что, если не скорректировать это состояние, может начаться отит», — предупредила Наталия Сергеева.

Также данное ощущение свидетельствует о тугоухости. В этом случае важно как можно быстрее обратиться к врачу, только в этом случае есть шанс не потерять слух навсегда, поскольку заболевание стремительно прогрессирует. Об этом пишут «РИА Новости».

На самом деле причин возникновения заложенности в ухе множество. И не всегда его возникновение связано с каким-либо заболеванием. В некоторых случаях давление в ушах носит временный характер, например, когда возникает во время авиаперелетов или ныряния, потому что слуховая труба не справляется с его выравниванием. В самолетах Наталия Сергеева рекомендует использовать сосудосуживающий спрей для носа, рассасывать леденцы или жевать жвачку.