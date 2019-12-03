При контакте с воздушными шарами 56-летняя женщина впадает в анафилактический шок

Еще с раннего детства Лиз страдала от всевозможных видов аллергии. Любой контакт с пылью, пухом, шерстью животных и даже человеческими волосами приводил к серьезной аллергической реакции. По сей день Лиз приходится носить короткую стрижку, чтобы избежать раздражения кожи. Но больше всего неприятностей женщине доставляет аллергия на латекс, который содержится во многих предметах повседневного обихода. Как женщина откровенно рассказала в интервью BBC, аллергию на латекс и все, что с ним связано, она впервые заподозрила у себя около 30 лет назад. Тот день Лиз помнит, как сейчас. Дело было на ярмарке, когда дочь попросила ее подержать связку воздушных шаров. Лицо Лиз моментально раздуло до небывалых размеров.

Оказалось, что женщина страдает от аллергической реакции на латекс даже не касаясь его. Как-то раз она с мужем зашла в небольшой магазин, и в ту же секунду ее губы раздуло настолько сильно, что можно было подумать, что их покусали пчелы. Однако совсем скоро Лиз стало все понятно: в углу магазина она заметила связку из шести наполненных гелием шаров. Оказывается, белки латекса, могут циркулировать в воздухе в течение еще 48 часов после того, как шары уберут из помещения.

Хотя не только шары, но и любые предметы, содержащие этот компонент, могут довести Лиз до анафилактического шока. Так, например, женщина не может читать газеты, так как в чернилах содержится латекс. А любые прорезиненные поверхности - кнопки на пульте или рукоятки бытовой техники, она обматывает пищевой пленкой во избежание контакта с частицами этого аллергенного вещества. В противном случае ей грозит усиленное потоотделение, отек и анафилактический шок.

А когда на проезжей части в ее районе проводятся ремонтные работы, женщина не выходит на улицу и держит двери и окна дома закрытыми, так как поверхность ремонтируемых дорог также содержит компоненты латекса.