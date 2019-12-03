passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

При контакте с воздушными шарами 56-летняя женщина впадает в анафилактический шок

Большую часть своей жизни 56-летняя Лиз Найт старается избегать предметов, содержащих латекс. Ведь даже нахождение в помещение, украшенном воздушными шарами, может обернуться для нее фатальными неприятностями.

Еще с раннего детства Лиз страдала от всевозможных видов аллергии. Любой контакт с пылью, пухом, шерстью животных и даже человеческими волосами приводил к серьезной аллергической реакции. По сей день Лиз приходится носить короткую стрижку, чтобы избежать раздражения кожи. Но больше всего неприятностей женщине доставляет аллергия на латекс, который содержится во многих предметах повседневного обихода. Как женщина откровенно рассказала в интервью BBC, аллергию на латекс и все, что с ним связано, она впервые заподозрила у себя около 30 лет назад. Тот день Лиз помнит, как сейчас. Дело было на ярмарке, когда дочь попросила ее подержать связку воздушных шаров. Лицо Лиз моментально раздуло до небывалых размеров.

Оказалось, что женщина страдает от аллергической реакции на латекс даже не касаясь его. Как-то раз она с мужем зашла в небольшой магазин, и в ту же секунду ее губы раздуло настолько сильно, что можно было подумать, что их покусали пчелы. Однако совсем скоро Лиз стало все понятно: в углу магазина она заметила связку из шести наполненных гелием шаров. Оказывается, белки латекса, могут циркулировать в воздухе в течение еще 48 часов после того, как шары уберут из помещения.

Хотя не только шары, но и любые предметы, содержащие этот компонент, могут довести Лиз до анафилактического шока. Так, например, женщина не может читать газеты, так как в чернилах содержится латекс. А любые прорезиненные поверхности - кнопки на пульте или рукоятки бытовой техники, она обматывает пищевой пленкой во избежание контакта с частицами этого аллергенного вещества. В противном случае ей грозит усиленное потоотделение, отек и анафилактический шок.

А когда на проезжей части в ее районе проводятся ремонтные работы, женщина не выходит на улицу и держит двери и окна дома закрытыми, так как поверхность ремонтируемых дорог также содержит компоненты латекса.

«Я часто ощущаю себя в западне. Иногда мне приходится неделями не выходить из дома просто потому, что так для меня безопаснее», - сетует женщина.

Из-за своего недуга Лиз не может найти подходящую работу, однако по мере возможностей женщина занимается просветительской деятельностью, повышая осведомленность людей об аллергии на латекс.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!