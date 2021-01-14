При каких видах боли надо срочно вызывать ребенку врача
Медик в своем блоге в социальной сети Instagram объяснил, что большинство болей в животе детей неопасны, так как вызваны либо повышенным газообразованием, либо спазмом или несвоевременным опорожнением кишечника. Как правило, в данном случае неприятные ощущения носят не острый характер и сконцентрированы в центре живота.
А вот если ребенок жалуется на то, что у него тянет низ живота или в правом боку – это уже повод насторожиться и вызвать врача. Также Комаровский посоветовал родителям обратить внимание, есть ли в кале или рвотных массах сады крови, имеются ли проблемы с мочеиспусканием. Среди признаков, которые насторожить также бледность и повышенное потоотделение, понос, температура, сыпь и нехарактерная сонливость, идущие в сочетании с основной жалобой ребенка.
«Боли в области паха и яичек у мальчиков требуют неотложной консультации врача. Мальчики могут стесняться и говорить, что болит живот. Уточняйте!», – предостерег доктор Комаровский, добавив, что родителям стоит быть внимательнее и для начала обязательно уточнить у детей, где именно у них болит. Также он отметил, что при первых же жалобах стоит ограничить ребенка в еде минимум на час, чтобы не сбивать клиническую картину и понаблюдать за его состоянием.
Фото: depositphotos
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