При каких проблемах с памятью самое время бить тревогу, рассказала врач

Обычно на нарушения памяти у людей преклонного возраста не обращают должного внимания, хотя это может свидетельствовать о серьезных проблемах, например, о развитии деменции – приобретенного слабоумия.

Доктор медицинских наук Анна Боголепова сообщила изданию АиФ.ru о том, как отличить заболевание от забывчивости, нужно внимательно наблюдать за состоянием престарелых: