При каких признаках повышенного давления следует срочно вызвать «скорую»

Как сообщает «Медик Форум», повышенное давление способно повлечь повреждения органов и связанные с ними осложнения, а обнаружить данные процессы помогают внешние признаки. При их появлении рекомендуется вызывать скорую помощь. «Если человек испытывает сильную боль в груди, это может быть симптомом гипертонического криза, требующего вызова врачей. Сильная головная боль, сопровождаемая спутанностью сознания и нечетким зрением, — еще один сигнал, что пора вызывать скорую помощь», — цитирует Express медицинское издание.

Обращаться за медицинской помощью необходимо при следующих болезненных ощущениях: сильной боли в груди, сильной головной боли со спутанностью сознания и расплывчатым зрением, тошноте, сильном беспокойстве, паническом состоянии, затрудненном и сбивчивом дыхании, судорогах, отсутствии ответных реакций на обращение.

Кроме того, сообщается, что резкое и критически возросшее кровяное давление способно вызвать инсульт, сердечный приступ, почечную или сердечную недостаточность, состояния, при которых срочно требуется обращение к врачу.