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При каких признаках повышенного давления следует срочно вызвать «скорую»

Сегодня повышенное давление характерно не только для пожилых людей, недугу может быть подвержен любой человек вне зависимости от возраста. В большинстве случаев затяжное высокое кровяное давление не сопровождается проявлением определенной симптоматики, потому гипертонию и называют «тихим убийцей». При этом артериальное давление, дошедшее до критически высоких показателей, способно проявлять себя особыми cимптомами.
При каких признаках повышенного давления следует срочно вызвать «скорую»

Как сообщает «Медик Форум», повышенное давление способно повлечь повреждения органов и связанные с ними осложнения, а обнаружить данные процессы помогают внешние признаки. При их появлении рекомендуется вызывать скорую помощь. «Если человек испытывает сильную боль в груди, это может быть симптомом гипертонического криза, требующего вызова врачей. Сильная головная боль, сопровождаемая спутанностью сознания и нечетким зрением, — еще один сигнал, что пора вызывать скорую помощь», — цитирует Express медицинское издание.

Обращаться за медицинской помощью необходимо при следующих болезненных ощущениях: сильной боли в груди, сильной головной боли со спутанностью сознания и расплывчатым зрением, тошноте, сильном беспокойстве, паническом состоянии, затрудненном и сбивчивом дыхании, судорогах, отсутствии ответных реакций на обращение.

Кроме того, сообщается, что резкое и критически возросшее кровяное давление способно вызвать инсульт, сердечный приступ, почечную или сердечную недостаточность, состояния, при которых срочно требуется обращение к врачу.

Фото: freepik.com

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