При каких болезнях нельзя носить джинсы с высокой талией и облегающую одежду
Как сообщила эксперт в интервью радиостанции Sputnik, джинсы с высокой талией, облегающие брюки, впивающиеся в область талии, не рекомендованы к ношению при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и особенно при обострении гастрита. Дело в том, что подобные наряды давят на живот, а потому могут стать причиной усиления болей. Также прямым противопоказанием к ношению подобной одежды станет рефлюксная болезнь, так как она может стать причиной усиления изжоги.
Но и это еще не всё, как пояснила Нурия Дианова: «При эрозии, язвах рекомендуется отказаться от тугих ремней и тугой одежды. Корсеты, очень обтягивающие блузки, платья-футляры, у мужчин одежда slim-size не дают пространства для движения живота. Сидеть в такой одежде сложнее, чем ходить». Эксперт добавила, что подобное давление неизбежно скажется на хорошем самочувствии человека и даже может привести к обострению симптоматики. Всем, кто страдает от перечисленных недугов гастроэнтеролог советует носить свободную, легкую одежду в стиле oversize, чтобы не чувствовать дискомфорта.
Фото: freepik
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