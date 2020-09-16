При каких болезнях нельзя носить джинсы с высокой талией и облегающую одежду

Но и это еще не всё, как пояснила Нурия Дианова: «При эрозии, язвах рекомендуется отказаться от тугих ремней и тугой одежды. Корсеты, очень обтягивающие блузки, платья-футляры, у мужчин одежда slim-size не дают пространства для движения живота. Сидеть в такой одежде сложнее, чем ходить». Эксперт добавила, что подобное давление неизбежно скажется на хорошем самочувствии человека и даже может привести к обострению симптоматики. Всем, кто страдает от перечисленных недугов гастроэнтеролог советует носить свободную, легкую одежду в стиле oversize, чтобы не чувствовать дискомфорта.

Фото: freepik

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