passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Преследующий молодую женщину запах горелых гренок оказался предвестником рака мозга

Обонятельные галлюцинации, их еще называют, фантосмией, удивительный феномен, который позволяет людям чувствовать запахи там, где их в действительности нет.

Между тем, воображаемые запахи могут быть первым маячком серьезных проблем со здоровьем, что и произошло в случае 26-летней жительницей Великобритании Ясмин Клэпп. Девушку то и дело преследовал запах горелых гренок, однако она не видела в этом серьезной проблемы. В скором времени к симптомам добавилась хроническая усталость. Время от времени девушка замирала в небольших эпилептических судорогах, за которыми следовало невнятное бормотание. Первое время Ясмин не придавала особого значения “неудобным” симптомам, однако когда они стали появляться с завидной регулярностью, девушка поспешила к лечащему врачу.

Доктор выписал Клээп направление на МРТ. И каков же был ее шок, когда магнитно-резонансная томография выявила у нее опухоль мозга, которую поначалу сочли за доброкачественную. Однако при более детальном рассмотрении доктора заподозрили онкологию. Было принято решение немедленно оперировать. Из-за расположения опухали Ясмин пришлось делать трепанацию черепа в сознании. Это хирургическое вмешательство без использования общего наркоза, при которой человек, будучи на операционном столе, осознает все, что с ним происходит, и может опосредованно следить за ходом процесса. Во время операции, хирургам удалось удалить 98% опухоли, и уже через два дня Клэпп выписали домой.

Однако результаты биопсии клеток опухали оказались неутешительными. Врачи поставили Ясмин диагноз полиморфная глиома 4 степени. После курсов химио- и лучевой терапии девушка смогла встать на путь восстановления, вернуться на работу и заняться благотворительностью, передает британское издание Daily Mail.

Сегодня Ясмин Клэпп является амбассадором благотворительной организации “The Brain Tumor” (опухоль мозга), повышая осведомленность людей о симптомах и методах лечения данного заболевания.

Текст: Дарья Кириченко

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!