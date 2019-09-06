Преследующий молодую женщину запах горелых гренок оказался предвестником рака мозга

Между тем, воображаемые запахи могут быть первым маячком серьезных проблем со здоровьем, что и произошло в случае 26-летней жительницей Великобритании Ясмин Клэпп. Девушку то и дело преследовал запах горелых гренок, однако она не видела в этом серьезной проблемы. В скором времени к симптомам добавилась хроническая усталость. Время от времени девушка замирала в небольших эпилептических судорогах, за которыми следовало невнятное бормотание. Первое время Ясмин не придавала особого значения “неудобным” симптомам, однако когда они стали появляться с завидной регулярностью, девушка поспешила к лечащему врачу.

Доктор выписал Клээп направление на МРТ. И каков же был ее шок, когда магнитно-резонансная томография выявила у нее опухоль мозга, которую поначалу сочли за доброкачественную. Однако при более детальном рассмотрении доктора заподозрили онкологию. Было принято решение немедленно оперировать. Из-за расположения опухали Ясмин пришлось делать трепанацию черепа в сознании. Это хирургическое вмешательство без использования общего наркоза, при которой человек, будучи на операционном столе, осознает все, что с ним происходит, и может опосредованно следить за ходом процесса. Во время операции, хирургам удалось удалить 98% опухоли, и уже через два дня Клэпп выписали домой.

Однако результаты биопсии клеток опухали оказались неутешительными. Врачи поставили Ясмин диагноз полиморфная глиома 4 степени. После курсов химио- и лучевой терапии девушка смогла встать на путь восстановления, вернуться на работу и заняться благотворительностью, передает британское издание Daily Mail.