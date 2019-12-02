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Преследующие 36-летнюю женщину ежедневные панические атаки оказались симптомом рака мозга

36-летняя Кетрин Вилкоксон на протяжении года страдала от хронической усталости, которая в какой-то момент переросла в панические атаки. Женщина и подумать не могла, что симптомы, которые она принимала за психическое расстройство, на самом деле окажутся отголосками рака мозга.

Начав испытывать ежедневные панические атаки, Кетрин обратилась к терапевту. Лечащий врач диагностировал у женщины дереализацию - психическое расстройство, которое заключается в нарушении восприятия, вызывающее ощущение оторванности от мира, и прописал антидепрессанты.
Однако таблетки не помогали, Кетрин все также продолжала страдать от ежедневных панических атак, после одной из которых у нее начались эпилептические судороги. Женщина потеряла сознание и рухнула на землю, при этом сильно ударившись головой. Скорая помощь экстренно доставила Кетрин в больницу, где компьютерная томография выявила у женщины злокачественную опухоль размером с яблоко.

Кетрин незамедлительно прооперировали. И хотя врачам удалось удалить 80% опухоли, они не исключают вероятности ее повторного роста. На сегодняшний день женщина находится в ожидании повторного цикла химиотерапии и надеется на выздоровление. Тогда как по статистике, лишь у 20% людей с подобным диагнозом продолжительность жизни составляет более 5 лет с момента диагностики.

Не всем об этом известно, но некоторые опухоли в голове могут вызывать гормональные изменения, которые негативно воздействуют на некоторые отделы мозга, тем самым меняя личность и характер больных. Гормональный дисбаланс, вызываемый ростом опухоли, может приводить к повышенной раздражительности, агрессии, смятению, забывчивости, отсутствию мотивации, депрессии, беспокойству и перепадам настроения.

Зная об этой особенности, Кетрин хочет повысить осведомленность людей о случаях, когда из-за схожих симптомов онкологию по ошибке принимают за психическое заболевание.

Фото: Vostock-photo

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